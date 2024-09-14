Sunday, 15 September 2024 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوارديولا: أندية البريمرليغ تريد معاقبتنا

9/14/2024 7:25:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لا‭ ‬يُساور‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬الشك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬معاقبة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬بسبب‭ ‬115‭ ‬تهمة‭ ‬مزعومة‭ ‬متعلقة‭ ‬بمخالفة‭ ‬اللوائح‭ ‬المالية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬غدًا‭ ‬الاثنين‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬طال‭ ‬انتظارها‭ ‬بشأن‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭.‬

ويواجه‭ ‬الفريق‭ ‬المملوك‭ ‬إماراتيا‭ ‬الذي‭ ‬تربع‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬البرميرليغ‭ ‬منذ‭ ‬قدوم‭ ‬غوارديولا‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬حسم‭ ‬عدد‭ ‬وافر‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الطرد‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬بحال‭ ‬ثبوت‭ ‬إدانته‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬التهم‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خافيير‭ ‬تيباس،‭ ‬المنتقد‭ ‬العلني‭ ‬للنموذج‭ ‬المالي‭ ‬لسيتي،‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسبانية‭ ‬إنه‭ ‬تحدث‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬سيتي‭.‬

وعن‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬حديث‭ ‬تيباس،‭ ‬قال‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬أمجاد‭ ‬محلية‭ ‬وقارية‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬تريد‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أن‭ ‬نتعرض‭ ‬لعقوبة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬ينتظره‭ ‬الناس،‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬يتوقعونه‭ - ‬أعرفه‭ ‬لأني‭ ‬قرأته‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة،‭ ‬لكني‭ ‬قلت‭ ‬إن‭ ‬الجميع‭ ‬بريء‭ ‬حتى‭ ‬تثبت‭ ‬إدانته‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬المدرب‭ ‬الفذ‭ ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬أقول‭ ‬للسيد‭ ‬تيباس‭ ‬ورابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬انتظروا‭ ‬اللجنة‭ ‬المستقلة‮»‬‭.‬

وأكمل‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬قبل‭ ‬قدومه‭ ‬إلى‭ ‬سيتي‭ ‬‮«‬العدالة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الحديثة،‭ ‬لذا‭ ‬انتظروا‭ ‬القرار‭. ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬معقدا‮»‬‭.‬

وشرح‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نفعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬خاطئ،‭ ‬لذا‭ ‬سنذهب‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬مستقلة‭ ‬وننتظر‮»‬‭.‬

ويُتهم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بارتكاب‭ ‬80‭ ‬انتهاكا‭ ‬للقواعد‭ ‬المالية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2018،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬انتهاكا‭ ‬آخر‭ ‬لعدم‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭. ‬

ومنذ‭ ‬استحواذ‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬على‭ ‬النادي،‭ ‬تحوّل‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬مهيمنة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنجليزية‭. ‬فاز‭ ‬بثمانية‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬13‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬منها‭ ‬أربعة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭.‬

كما‭ ‬رفع‭ ‬رجال‭ ‬غوارديولا‭ ‬كأس‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬الجدل‭ ‬الدائر‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬طغى‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬داخل‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر،‭ ‬إذ‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬منافسو‭ ‬‮«‬سيتيزنس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬التهم‭ ‬التي‭ ‬يواجهها،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬دفع‭ ‬دائما‭ ‬ببراءته‭ ‬وتعهد‭ ‬بتبرئة‭ ‬اسمه‭.‬

ويُتهم‭ ‬سيتي‭ ‬بالفشل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬مالية‭ ‬دقيقة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2018،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬الرعاة‭ ‬وتفاصيل‭ ‬رواتب‭ ‬المديرين‭ ‬واللاعبين‭.‬

كما‭ ‬تتعلق‭ ‬التهم‭ ‬الأخرى‭ ‬بانتهاكات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وقواعد‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬للدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المتوقع‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬وحتى‭ ‬إذا‭ ‬أدين‭ ‬سيتي‭ ‬ببعض‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬التهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة،‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يستأنف‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤخر‭ ‬فرض‭ ‬أي‭ ‬عقوبات‭.‬

MENAFN14092024000055011008ID1108674264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث