غوارديولا: أندية البريمرليغ تريد معاقبتنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لا‭ ‬يُساور‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬الشك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬معاقبة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬بسبب‭ ‬115‭ ‬تهمة‭ ‬مزعومة‭ ‬متعلقة‭ ‬بمخالفة‭ ‬اللوائح‭ ‬المالية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬غدًا‭ ‬الاثنين‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬طال‭ ‬انتظارها‭ ‬بشأن‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭.‬

ويواجه‭ ‬الفريق‭ ‬المملوك‭ ‬إماراتيا‭ ‬الذي‭ ‬تربع‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬البرميرليغ‭ ‬منذ‭ ‬قدوم‭ ‬غوارديولا‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬حسم‭ ‬عدد‭ ‬وافر‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الطرد‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬بحال‭ ‬ثبوت‭ ‬إدانته‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬التهم‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خافيير‭ ‬تيباس،‭ ‬المنتقد‭ ‬العلني‭ ‬للنموذج‭ ‬المالي‭ ‬لسيتي،‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسبانية‭ ‬إنه‭ ‬تحدث‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬سيتي‭.‬

وعن‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬حديث‭ ‬تيباس،‭ ‬قال‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬أمجاد‭ ‬محلية‭ ‬وقارية‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬تريد‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أن‭ ‬نتعرض‭ ‬لعقوبة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬ينتظره‭ ‬الناس،‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬يتوقعونه‭ - ‬أعرفه‭ ‬لأني‭ ‬قرأته‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة،‭ ‬لكني‭ ‬قلت‭ ‬إن‭ ‬الجميع‭ ‬بريء‭ ‬حتى‭ ‬تثبت‭ ‬إدانته‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬المدرب‭ ‬الفذ‭ ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬أقول‭ ‬للسيد‭ ‬تيباس‭ ‬ورابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬انتظروا‭ ‬اللجنة‭ ‬المستقلة‮»‬‭.‬

وأكمل‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬قبل‭ ‬قدومه‭ ‬إلى‭ ‬سيتي‭ ‬‮«‬العدالة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الحديثة،‭ ‬لذا‭ ‬انتظروا‭ ‬القرار‭. ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬معقدا‮»‬‭.‬

وشرح‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نفعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬خاطئ،‭ ‬لذا‭ ‬سنذهب‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬مستقلة‭ ‬وننتظر‮»‬‭.‬

ويُتهم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بارتكاب‭ ‬80‭ ‬انتهاكا‭ ‬للقواعد‭ ‬المالية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2018،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬انتهاكا‭ ‬آخر‭ ‬لعدم‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭. ‬

ومنذ‭ ‬استحواذ‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬على‭ ‬النادي،‭ ‬تحوّل‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬مهيمنة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنجليزية‭. ‬فاز‭ ‬بثمانية‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬13‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬منها‭ ‬أربعة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭.‬

كما‭ ‬رفع‭ ‬رجال‭ ‬غوارديولا‭ ‬كأس‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬الجدل‭ ‬الدائر‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬طغى‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬داخل‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر،‭ ‬إذ‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬منافسو‭ ‬‮«‬سيتيزنس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬التهم‭ ‬التي‭ ‬يواجهها،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬دفع‭ ‬دائما‭ ‬ببراءته‭ ‬وتعهد‭ ‬بتبرئة‭ ‬اسمه‭.‬

ويُتهم‭ ‬سيتي‭ ‬بالفشل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬مالية‭ ‬دقيقة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2018،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬الرعاة‭ ‬وتفاصيل‭ ‬رواتب‭ ‬المديرين‭ ‬واللاعبين‭.‬

كما‭ ‬تتعلق‭ ‬التهم‭ ‬الأخرى‭ ‬بانتهاكات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وقواعد‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬للدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المتوقع‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬وحتى‭ ‬إذا‭ ‬أدين‭ ‬سيتي‭ ‬ببعض‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬التهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة،‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يستأنف‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤخر‭ ‬فرض‭ ‬أي‭ ‬عقوبات‭.‬