المنامة يعلن صفقاته الأجنبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
أعلن مجلس إدارة نادي المنامة تعاقده مع ثلاثة محترفين أجانب هم أبو كمارا، وأحمد عمار، وفيتينهو، وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2024-2025.
ويسعى نادي المنامة من خلال هذه الصفقات إلى تحقيق نتائج أفضل في الموسم القادم، وذلك بتدعيم صفوف فريقه بلاعبين محليين ومحترفين متميزين، حيث حقق الفريق المركز الخامس في الموسم الماضي برصيد 33 نقطة.
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