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المنامة يعلن صفقاته الأجنبية

9/14/2024 7:25:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬


أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب‭ ‬هم‭ ‬أبو‭ ‬كمارا،‭ ‬وأحمد‭ ‬عمار،‭ ‬وفيتينهو،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

ويسعى‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الصفقات‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم،‭ ‬وذلك‭ ‬بتدعيم‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬بلاعبين‭ ‬محليين‭ ‬ومحترفين‭ ‬متميزين،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬برصيد‭ ‬33‭ ‬نقطة‭.‬

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