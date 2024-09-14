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لوكلير ينطلق من المركز الأول

9/14/2024 7:25:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سينطلق‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الكبرى،‭ ‬بعد‭ ‬تصدره‭ ‬التجارب‭ ‬الرسمية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬باكو‭.‬

ويهدف‭ ‬ابن‭ ‬إمارة‭ ‬موناكو‭ ‬وثالث‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للسائقين‭ ‬إلى‭ ‬إحراز‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا،‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬مونتسا‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭. ‬وسجل‭ ‬لوكلير‭ ‬1‭:‬41‭.‬365‭ ‬دقيقة،‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬321‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬الآخر‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬ثالثا‭.‬

وقال‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭: ‬‮«‬جائزة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الكبرى‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الحلبات‭ ‬المفضلة‭ ‬لديّ‭. ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬سهلة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليّ‭ ‬مع‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الأولى،‭ ‬ثم‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬قطعة‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬قلقا،‭ ‬لكن‭ ‬السرعة‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬بالفعل،‭ ‬وفي‭ ‬لفتي‭ ‬الأخيرة‭ ‬حاولت‭ ‬أن‭ ‬أزيد‭ ‬قليلا‭. ‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬مدهش‭ ‬أن‭ ‬أنطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭!‬‮»‬‭.‬

واكتفى‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬ومتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬راهنا‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬بالمركز‭ ‬السادس،‭ ‬فيما‭ ‬حلّ‭ ‬زميله‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ ‬رابعا‭ ‬والبريطاني‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ (‬مرسيدس‭) ‬خامسا‭.‬

ويسعى‭ ‬فيرستابن‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬الغائبة‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬سبعة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬العشر‭ ‬الأولى‭.‬

ويواجه‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الأحد‭ ‬خطر‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬صدارة‭ ‬الصانعين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬أمام‭ ‬ماكلارين،‭ ‬إذ‭ ‬يتفوق‭ ‬بفارق‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر،‭ ‬فيما‭ ‬يتفوق‭ ‬فيرستابن‭ ‬على‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬السائقين‭ (‬62‭ ‬نقطة‭).‬

واكتفى‭ ‬نوريس‭ ‬بالحلول‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬للتجارب‭ ‬الرسمية‭. ‬قال‭ ‬بعد‭ ‬نتيجته‭ ‬المخيبة‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أتوقع‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬لكن‭ ‬سنضع‭ ‬خطة‭ ‬جيدة‭ ‬الليلة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‮»‬‭.‬

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