ركلتا جزاء تمنحان ريال مدريد فوزا صعبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد (أ ف ب) عاد ريال مدريد حامل اللقب بفوز ثمين من عقر دار ريال سوسييداد 2-0 في مباراة صعبة ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم أمس.
وسجّل البرازيلي فينيسيوس جونيور (58) والفرنسي كيليان مبابي (75) هدفي بطل إسبانيا من ركلتي جزاء، ليرفع النادي الملكي رصيده الى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر الذي يلتقي جاره جيرونا الاحد.
وبادر ريال سوسييداد الى الهجوم مستغلا الهجمات المرتدة، لكنّ ذلك لا يعني انّ المباراة كانت من طرف واحد. إذ هدّد ايضا ريال مرمى أصحاب الأرض غير مرة، فكادت رأسية المدافع الألماني أنتونيو روديغر تفتتح التسجيل اثر ركلة حرّة نفذها الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، لكنّ الحارس أليكس ريميرو أظهر يقظة كبيرة وأبعدها بصعوبة كبيرة (29).
وكان ريال خسر جهود المغربي براهيم دياس في منتصف الشوط الأول بعد تعرّضه للإصابة، فحلّ مكانه البرازيلي رودريغو (25).
وحظي مبابي بفرصة لتسجيل هدفه الثالث في الدوري بعد ثنائيته ضد ريال بيتيس في الجولة الماضية، بعدما توغل داخل المنطقة وتخطى مدافعه ببراعة قبل أن يسدد من زاوية ضيّقة لكنّ كرته مرّت بجانب المرمى (34).
وتابع الحظ في معاندة سوسييداد في بداية الشوط الثاني عندما انفرد سوتشيتش بكورتوا لكنّ تسديدة الكرواتي ارتطمت بالقائم (46).
وانتزع ريال التقدم بعد أن سجّل له فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء نالها بسبب لمسة يد على سيرخيو غوميس عقب تسديدة للتركي الشاب أردا غولر (58).
واتاح سوسييداد للفريق الملكي الحصول على ركلة جزاء ثانية يمكن تحاشيها، عندما داس الفنزويلي جون أرامبورو على قدم فينيسيوس بينما كان الأخير يتوغل داخل المنطقة ويمرر الكرة لزميله، فانبرى مبابي الى الركلة بنجاح (75).
وواصل فياريال بدايته الجيدة للموسم وذلك بفوز ثالث حققه في الوقت القاتل على مضيفه ريال مايوركا 2-1.
وبدا فريق «الغواصة الصفراء» الذي أنهى الموسم الماضي ثامنا بقيادة المدرب مارسيلينو تورال، في طريقه للاكتفاء بالتعادل الثاني تواليا والثالث للموسم حين دخل الوقت بدل الضائع وهو متعادل بهدف أول بألوانه للوافد الجديد لوغان كوستا من الرأس الأخضر بكرة رأسية (27) مقابل هدف لابن الـ39 عاما راوول البيول بالخطأ في مرمى فريقه (57).
لكن الوافد الجديد الآخر أيوسي بيريس خطف هدف النقاط الثلاث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للقاء أكمله مايوركا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 لطرد توني لاتو، رافعا رصيد الضيوف إلى 11 نقطة في الوصافة موقتا بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر الذي يلعب الأحد مع جاره جيرونا، واثنتين أمام ريال مدريد حامل اللقب الذي يلعب لاحقا مع مضيفه ريال سوسييداد.
ورفع النادي الأندلسي رصيده إلى 5 نقاط، مقابل ثلاث لخيتافي من ثلاثة تعادلات.
وبات خافي بوادو أول لاعب يسجل ثلاثية بألوان إسبانيول في الدوري الإسباني منذ سيرخيو غارسيا عام 2013، ليقوده إلى فوزه الثاني للموسم وذلك على حساب ضيفه ألافيس 3-2، رافعا رصيد الفريق الكاتالوني إلى 7 نقاط مقابل نقطتين لضيفه.
MENAFN14092024000055011008ID1108674261