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ركلتا جزاء تمنحان ريال مدريد فوزا صعبا

9/14/2024 7:24:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬عاد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بفوز‭ ‬ثمين‭ ‬من‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭. ‬

وسجّل‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ (‬58‭) ‬والفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ (‬75‭) ‬هدفي‭ ‬بطل‭ ‬إسبانيا‭ ‬من‭ ‬ركلتي‭ ‬جزاء،‭ ‬ليرفع‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬يلتقي‭ ‬جاره‭ ‬جيرونا‭ ‬الاحد‭. ‬

وبادر‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الى‭ ‬الهجوم‭ ‬مستغلا‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة،‭ ‬لكنّ‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬انّ‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬واحد‭. ‬إذ‭ ‬هدّد‭ ‬ايضا‭ ‬ريال‭ ‬مرمى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬غير‭ ‬مرة،‭ ‬فكادت‭ ‬رأسية‭ ‬المدافع‭ ‬الألماني‭ ‬أنتونيو‭ ‬روديغر‭ ‬تفتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬حرّة‭ ‬نفذها‭ ‬الكرواتي‭ ‬المخضرم‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش،‭ ‬لكنّ‭ ‬الحارس‭ ‬أليكس‭ ‬ريميرو‭ ‬أظهر‭ ‬يقظة‭ ‬كبيرة‭ ‬وأبعدها‭ ‬بصعوبة‭ ‬كبيرة‭ (‬29‭).‬

وكان‭ ‬ريال‭ ‬خسر‭ ‬جهود‭ ‬المغربي‭ ‬براهيم‭ ‬دياس‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬تعرّضه‭ ‬للإصابة،‭ ‬فحلّ‭ ‬مكانه‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ (‬25‭). ‬

وحظي‭ ‬مبابي‭ ‬بفرصة‭ ‬لتسجيل‭ ‬هدفه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬ثنائيته‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬بعدما‭ ‬توغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وتخطى‭ ‬مدافعه‭ ‬ببراعة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسدد‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬ضيّقة‭ ‬لكنّ‭ ‬كرته‭ ‬مرّت‭ ‬بجانب‭ ‬المرمى‭ (‬34‭).‬

وتابع‭ ‬الحظ‭ ‬في‭ ‬معاندة‭ ‬سوسييداد‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬انفرد‭ ‬سوتشيتش‭ ‬بكورتوا‭ ‬لكنّ‭ ‬تسديدة‭ ‬الكرواتي‭ ‬ارتطمت‭ ‬بالقائم‭ (‬46‭).‬

وانتزع‭ ‬ريال‭ ‬التقدم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجّل‭ ‬له‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬نالها‭ ‬بسبب‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬سيرخيو‭ ‬غوميس‭ ‬عقب‭ ‬تسديدة‭ ‬للتركي‭ ‬الشاب‭ ‬أردا‭ ‬غولر‭ (‬58‭).‬

واتاح‭ ‬سوسييداد‭ ‬للفريق‭ ‬الملكي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ثانية‭ ‬يمكن‭ ‬تحاشيها،‭ ‬عندما‭ ‬داس‭ ‬الفنزويلي‭ ‬جون‭ ‬أرامبورو‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬فينيسيوس‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬الأخير‭ ‬يتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬ويمرر‭ ‬الكرة‭ ‬لزميله،‭ ‬فانبرى‭ ‬مبابي‭ ‬الى‭ ‬الركلة‭ ‬بنجاح‭ (‬75‭). ‬

وواصل‭ ‬فياريال‭ ‬بدايته‭ ‬الجيدة‭ ‬للموسم‭ ‬وذلك‭ ‬بفوز‭ ‬ثالث‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬2‭-‬1‭.‬

وبدا‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬الغواصة‭ ‬الصفراء‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ثامنا‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬مارسيلينو‭ ‬تورال،‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬للاكتفاء‭ ‬بالتعادل‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬والثالث‭ ‬للموسم‭ ‬حين‭ ‬دخل‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬وهو‭ ‬متعادل‭ ‬بهدف‭ ‬أول‭ ‬بألوانه‭ ‬للوافد‭ ‬الجديد‭ ‬لوغان‭ ‬كوستا‭ ‬من‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ (‬27‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬لابن‭ ‬الـ39‭ ‬عاما‭ ‬راوول‭ ‬البيول‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ (‬57‭).‬

لكن‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الآخر‭ ‬أيوسي‭ ‬بيريس‭ ‬خطف‭ ‬هدف‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للقاء‭ ‬أكمله‭ ‬مايوركا‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬69‭ ‬لطرد‭ ‬توني‭ ‬لاتو،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيد‭ ‬الضيوف‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الوصافة‭ ‬موقتا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬برشلونة‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬جيرونا،‭ ‬واثنتين‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬لاحقا‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭.‬

ورفع‭ ‬النادي‭ ‬الأندلسي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬لخيتافي‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭.‬

وبات‭ ‬خافي‭ ‬بوادو‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬يسجل‭ ‬ثلاثية‭ ‬بألوان‭ ‬إسبانيول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬منذ‭ ‬سيرخيو‭ ‬غارسيا‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬ليقوده‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬للموسم‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬ألافيس‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيد‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬نقطتين‭ ‬لضيفه‭.‬

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