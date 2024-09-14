التتويج بالمونديال هدف بوكيتينو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الجديد لمنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم، أن فريقه بحاجة إلى تحديد أعلى هدف ممكن وهو التتويج بكأس العالم، وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام في نيويورك الجمعة بعد توقيعه العقد.
ويعتقد المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أن هذا الهدف يجب أن يُحفّز اللاعبين، علمًا أن الولايات المتحدة تستضيف كأس العالم 2026 مشاركة مع المكسيك وكندا. وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي في نيويورك: «نحتاج أن نؤمن بأننا قادرون على الفوز. لا الفوز بمباراة واحدة فقط، بل الفوز بكأس العالم. نريد أن يصل اللاعبون إلى اليوم الأول من المونديال وهم يفكرون بأهداف كبيرة».
وكان بلوغ ربع النهائي في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 أفضل إنجاز لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم الحديثة، علمًا بأنها حلّت ثالثة في النسخة الافتتاحية عام 1930 في الأوروجواي.
ولجأ الاتحاد الأمريكي للعبة إلى بوكيتينو بعد إقالة المدرب جريج بيرهالتر في يوليو الماضي بعد أداء ضعيف في كوبا أمريكا.
ومع عدم وجود تصفيات مؤهلة للمونديال للبلد المضيف، تُعتبر المشاركة في دوري الأمم الخاص باتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والكأس الذهبية هي المباريات التنافسية الوحيدة للولايات المتحدة.
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