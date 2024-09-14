التتويج بالمونديال هدف بوكيتينو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو،‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬لمنتخب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬أعلى‭ ‬هدف‭ ‬ممكن‭ ‬وهو‭ ‬التتويج‭ ‬بكأس‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬تقديمه‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬توقيعه‭ ‬العقد‭.‬

ويعتقد‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لتوتنهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُحفّز‭ ‬اللاعبين،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تستضيف‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬مشاركة‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬وكندا‭. ‬وقال‭ ‬بوكيتينو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭: ‬‮«‬نحتاج‭ ‬أن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأننا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الفوز‭. ‬لا‭ ‬الفوز‭ ‬بمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬اللاعبون‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المونديال‭ ‬وهم‭ ‬يفكرون‭ ‬بأهداف‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بلوغ‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واليابان‭ ‬2002‭ ‬أفضل‭ ‬إنجاز‭ ‬لمنتخب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الحديثة،‭ ‬علمًا‭ ‬بأنها‭ ‬حلّت‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬عام‭ ‬1930‭ ‬في‭ ‬الأوروجواي‭.‬

ولجأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬للعبة‭ ‬إلى‭ ‬بوكيتينو‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬المدرب‭ ‬جريج‭ ‬بيرهالتر‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬ضعيف‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭.‬

ومع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تصفيات‭ ‬مؤهلة‭ ‬للمونديال‭ ‬للبلد‭ ‬المضيف،‭ ‬تُعتبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الخاص‭ ‬باتحاد‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬والوسطى‭ ‬والكاريبي‭ ‬‮«‬كونكاكاف‮»‬‭ ‬والكأس‭ ‬الذهبية‭ ‬هي‭ ‬المباريات‭ ‬التنافسية‭ ‬الوحيدة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭.‬