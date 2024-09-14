Sunday, 15 September 2024 03:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التتويج بالمونديال هدف بوكيتينو

9/14/2024 7:24:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو،‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬لمنتخب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬أعلى‭ ‬هدف‭ ‬ممكن‭ ‬وهو‭ ‬التتويج‭ ‬بكأس‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬تقديمه‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬توقيعه‭ ‬العقد‭.‬

ويعتقد‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لتوتنهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُحفّز‭ ‬اللاعبين،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تستضيف‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬مشاركة‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬وكندا‭. ‬وقال‭ ‬بوكيتينو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭: ‬‮«‬نحتاج‭ ‬أن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأننا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الفوز‭. ‬لا‭ ‬الفوز‭ ‬بمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬اللاعبون‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المونديال‭ ‬وهم‭ ‬يفكرون‭ ‬بأهداف‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بلوغ‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واليابان‭ ‬2002‭ ‬أفضل‭ ‬إنجاز‭ ‬لمنتخب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الحديثة،‭ ‬علمًا‭ ‬بأنها‭ ‬حلّت‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬عام‭ ‬1930‭ ‬في‭ ‬الأوروجواي‭.‬

ولجأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬للعبة‭ ‬إلى‭ ‬بوكيتينو‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬المدرب‭ ‬جريج‭ ‬بيرهالتر‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬ضعيف‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭.‬

ومع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تصفيات‭ ‬مؤهلة‭ ‬للمونديال‭ ‬للبلد‭ ‬المضيف،‭ ‬تُعتبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الخاص‭ ‬باتحاد‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬والوسطى‭ ‬والكاريبي‭ ‬‮«‬كونكاكاف‮»‬‭ ‬والكأس‭ ‬الذهبية‭ ‬هي‭ ‬المباريات‭ ‬التنافسية‭ ‬الوحيدة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

MENAFN14092024000055011008ID1108674259

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث