الإصابات تطارد أندية الدوريات الأوروبية الكبرى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبوظبي‭ - (‬وام‭): ‬تشهد‭ ‬الدوريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى،‭ ‬وكذلك‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الذي‭ ‬تنطلق‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬للمجموعات‭ ‬منه‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الغيابات‭ ‬المؤثرة‭ ‬وخاصة‭ ‬للفرق‭ ‬الكبرى،‭ ‬يتصدرها‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬بسبب‭ ‬تعرض‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬للإصابة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬بلادهم‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬أيام‭ ‬الفيفا‮»‬‭.‬

وتؤثر‭ ‬الإصابات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الفرق،‭ ‬وخاصة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬حمله‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬شتوتجارت‭ ‬الألماني‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬وقبله‭ ‬ريال‭ ‬سوسيداد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭.‬

ويفقد‭ ‬فريق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬جهود‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الثنائي‭ ‬الفرنسي‭ ‬تشواميني،‭ ‬وفيرلاند‭ ‬ميندي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬البرازيلي‭ ‬ايدير‭ ‬ايلتاو،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضهم‭ ‬للإصابة‭ ‬مؤخرا،‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬بلادهم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف،‭ ‬إذ‭ ‬أصيب‭ ‬تشاوميني‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وكذلك‭ ‬فيرلاند‭ ‬ميندي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬ايلتاو‭ ‬خلال‭ ‬تدريبات‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬الإكوادور‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لأمريكا‭ ‬الجنوبية‭.‬

ويعدّ‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ثاني‭ ‬أبرز‭ ‬الفرق‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬بعد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬إذ‭ ‬تعرض‭ ‬لاعبه‭ ‬النرويجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديجارد‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬مع‭ ‬النمسا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وتعرض‭ ‬لاعبه‭ ‬الإيطالي‭ ‬المدافع‭ ‬الجديد‭ ‬ريكاردو‭ ‬كالافيوري‭ ‬لإصابة‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬بدوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

وفي‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬يفقد‭ ‬فريق‭ ‬برشلونة‭ ‬الثنائي‭ ‬الإسباني‭ ‬داني‭ ‬أولمو،‭ ‬وفيرمين‭ ‬لوبيز،‭ ‬إذ‭ ‬تعرض‭ ‬الأول‭ ‬للإصابة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬صربيا‭ ‬بدوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬فيما‭ ‬تعرض‭ ‬الثاني‭ ‬للإصابة‭ ‬خلال‭ ‬تواجده‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬الأولمبي،‭ ‬ويغيب‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬النادي‭.‬

كما‭ ‬يفقد‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بابلبو‭ ‬باريوس‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للإصابة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬موسو‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬خلال‭ ‬تدريباته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الأرجنتين‭. ‬ويفقد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬جهود‭ ‬مدافعه‭ ‬الهولندي‭ ‬ناثان‭ ‬آكي‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للإصابة‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬مع‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

وخلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬استبعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬واتكينز‭ ‬لاعب‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬وبالمر‭ ‬لاعب‭ ‬تشيلسي،‭ ‬وفيل‭ ‬فودين‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬موضحا‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬إعادة‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬أنديتهم‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيلهم‭.‬