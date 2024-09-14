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عاشور ينفي إقالة ((حيواني))

9/14/2024 7:24:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق


أكد‭ ‬ماهر‭ ‬عاشور‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬تقديم‭ ‬المدرب‭ ‬الجزائري‭ ‬سفيان‭ ‬حيواني‭ ‬استقالته‭ ‬بسبب‭ ‬تعرضه‭ ‬لظروف‭ ‬عائلية‭ ‬قاهرة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬منه‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭.‬

وقال‭ ‬ماهر‭ ‬عاشور‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭: ‬لا‭ ‬صحة‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬إقالة‭ ‬المدرب‭ ‬الجزائري‭ ‬سفيان‭ ‬حيواني،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬مفاجئًا‭ ‬لإدارة‭ ‬النادي‭ ‬وكذلك‭ ‬اللاعبين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المدربين‭ ‬الذين‭ ‬أشرفوا‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قيامه‭ ‬بجهود‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬وعلاقته‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬خبراته‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭.‬

وأوضح‭ ‬ماهر‭ ‬عاشور‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تصريحه‭ ‬قائلاً‭: ‬لا‭ ‬يسعنا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬شكرنا‭ ‬وتقديرنا‭ ‬للمدرب،‭ ‬وتمنياتنا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية،‭ ‬متفهمين‭ ‬ظروفه‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬أجبرته‭ ‬على‭ ‬الرحيل‭.‬

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