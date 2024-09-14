عاشور ينفي إقالة ((حيواني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد توفيق
أكد ماهر عاشور رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي تقديم المدرب الجزائري سفيان حيواني استقالته بسبب تعرضه لظروف عائلية قاهرة، الأمر الذي يتطلب منه العودة إلى بلاده على وجه السرعة.
وقال ماهر عاشور في تصريح خاص للملحق الرياضي: لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إقالة المدرب الجزائري سفيان حيواني، لافتاً إلى أن الأمر كان مفاجئًا لإدارة النادي وكذلك اللاعبين، كما أنه يعدّ من أفضل المدربين الذين أشرفوا على تدريب الفريق الأول لكرة اليد، إضافة إلى قيامه بجهود كبيرة مع الفريق، وعلاقته جيدة مع جميع اللاعبين، فضلاً عن خبراته الواسعة في مجال كرة اليد.
وأوضح ماهر عاشور في نهاية تصريحه قائلاً: لا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا وتقديرنا للمدرب، وتمنياتنا له التوفيق في مسيرته التدريبية، متفهمين ظروفه الخاصة التي أجبرته على الرحيل.
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