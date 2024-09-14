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العلوي يهنئ بتأهل منتخب ناشئي اليد للمونديال

9/14/2024 7:24:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬معتبراً‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭ ‬لمنتخب‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬تجسيداً‭ ‬حقيقيا‭ ‬لما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬إقليمياً‭ ‬وقارياً‭ ‬وعالمياً‭.‬

وهنأ‭ ‬العلوي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدعم‭ ‬سموه‭ ‬الواضح‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحفيزه‭ ‬الدائم‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬أعلى‭ ‬مراتب‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التظاهرات‭ ‬الرياضية‭.‬

وأعرب‭ ‬العلوي‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬الكبير‭ ‬للجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بصورة‭ ‬متميزة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالإنجاز‭ ‬اللافت‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بالتأهل‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬العالمية‭.‬

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