العلوي يهنئ بتأهل منتخب ناشئي اليد للمونديال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفع رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة القبطان وليد العلوي خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد لبطولة كأس العالم 2025 في سلوفينيا، معتبراً الإنجاز الرياضي الكبير لمنتخب كرة اليد تجسيداً حقيقيا لما يحظى به القطاع الرياضي من رعاية وتوفير كافة الإمكانات التي تعزز مكانة البحرين على الساحة الرياضية إقليمياً وقارياً وعالمياً.
وهنأ العلوي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بهذا الإنجاز الكبير، مشيداً بدعم سموه الواضح للرياضة البحرينية، مثنياً على دعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، للمنتخبات الوطنية وتحفيزه الدائم لها من أجل بلوغ أعلى مراتب الإنجاز في مختلف التظاهرات الرياضية.
وأعرب العلوي عن تقديره الكبير للجهود المتميزة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة اليد برئاسة السيد علي عيسى في إعداد المنتخب الوطني بصورة متميزة للمشاركة في البطولة الآسيوية، مشيدا بالإنجاز اللافت الذي حققه لاعبو منتخب الناشئين لكرة اليد بالتأهل لبطولة العالم عبر البطولة الآسيوية التي أقيمت في الأردن، متمنياً التوفيق للمنتخب في المشاركة العالمية.
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