12 لاعبا في انطلاق إعداد سلة النجمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
بدأ الفريق الأول لكرة السلة بنادي النجمة مرحلة الإعداد للموسم القادم 2024-2025، وذلك بقيادة المدرب الوطني أيمن حمزة وبمشاركة 12 لاعبا من بينهم العائدين إلى النادي فضل الله عباس وحسين محمد وهما من أبناء نادي النجمة، إلى جانب اللاعبين المعارين من أندية المنامة والمحرق، حيث التحق بالتدريبات يوسف المرباطي وعمار محمد القادمان من نادي المنامة، إلى جانب علي ربيعة وعبدالله ربيعة القادمين من نادي المحرق، بالإضافة إلى اللاعب علي عباس الذي تم التعاقد معه مؤخرا.
وتركزت التدريبات في المرحلة الأولى على تمارين التقوية واللياقة البدنية مع المعد البدني راشد جناحي، ومن المتوقع أن تنتقل التدريبات إلى صالة كرة السلة.
ويسعى نادي النجمة إلى إكمال إجراءات استعارة اللاعبين من أنديتهم من أجل إغلاق ملف المحليين والتوجه نحو التعاقد مع محترفين بعد الحصول على الدعم المطلوب لإتمام الصفقات.
يذكر أن نادي النجمة يلعب في دوري الدرجة الأولى بالموسم القادم إلى جانب أندية المنامة والأهلي والمحرق والحالة والاتحاد.
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