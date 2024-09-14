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12 لاعبا في انطلاق إعداد سلة النجمة

9/14/2024 7:24:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة


بدأ‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أيمن‭ ‬حمزة‭ ‬وبمشاركة‭ ‬12‭ ‬لاعبا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬العائدين‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬فضل‭ ‬الله‭ ‬عباس‭ ‬وحسين‭ ‬محمد‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبين‭ ‬المعارين‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬المنامة‭ ‬والمحرق،‭ ‬حيث‭ ‬التحق‭ ‬بالتدريبات‭ ‬يوسف‭ ‬المرباطي‭ ‬وعمار‭ ‬محمد‭ ‬القادمان‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المنامة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬علي‭ ‬ربيعة‭ ‬وعبدالله‭ ‬ربيعة‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬عباس‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬مؤخرا‭.‬

وتركزت‭ ‬التدريبات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬تمارين‭ ‬التقوية‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬مع‭ ‬المعد‭ ‬البدني‭ ‬راشد‭ ‬جناحي،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬التدريبات‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬

ويسعى‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬إكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬استعارة‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬أنديتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إغلاق‭ ‬ملف‭ ‬المحليين‭ ‬والتوجه‭ ‬نحو‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المطلوب‭ ‬لإتمام‭ ‬الصفقات‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬بالموسم‭ ‬القادم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أندية‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭ ‬والمحرق‭ ‬والحالة‭ ‬والاتحاد‭.‬

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