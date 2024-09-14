Sunday, 15 September 2024 03:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحد رائدي ستارلاينر عودتنا بواسطتها كانت ممكنة

9/14/2024 7:24:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رأى أحد رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية، أن عودته وزميلته إلى الأرض عبر مركبة «ستارلاينر» الفضائية التابعة لشركة «بوينغ» كانت ممكنة كما كان مخططا له في البداية «لو أتيح مزيد من الوقت». وكان رائدا الفضاء بوتش ويلمور وسوني وليامز وصلا أوائل يونيو إلى محطة الفضاء الدولية عبر «ستارلاينر»، ضمن أول رحلة تجريبية مأهولة للمركبة.
وكان من المقرر في البداية أن تعيدهما «ستارلاينر» إلى الأرض بعد 8 أيام، لكن مشاكل في نظام الدفع الخاص بها أثارت شكوك وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بشأن مدى سلامتها.

MENAFN14092024000130011022ID1108674254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث