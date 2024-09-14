أحد رائدي ستارلاينر عودتنا بواسطتها كانت ممكنة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
رأى أحد رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية، أن عودته وزميلته إلى الأرض عبر مركبة «ستارلاينر» الفضائية التابعة لشركة «بوينغ» كانت ممكنة كما كان مخططا له في البداية «لو أتيح مزيد من الوقت». وكان رائدا الفضاء بوتش ويلمور وسوني وليامز وصلا أوائل يونيو إلى محطة الفضاء الدولية عبر «ستارلاينر»، ضمن أول رحلة تجريبية مأهولة للمركبة.
وكان من المقرر في البداية أن تعيدهما «ستارلاينر» إلى الأرض بعد 8 أيام، لكن مشاكل في نظام الدفع الخاص بها أثارت شكوك وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بشأن مدى سلامتها.
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