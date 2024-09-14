أوبن إيه آي تطلق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي قادرا على التفكير

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أطلقت شركة «أوبن إيه آي» نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد o1 القادر على التفكير والإجابة عن أسئلة أكثر تعقيدا، وخصوصا في مجال الرياضيات، وتأمل مبتكرة «تشات جي بي تي» من خلاله الحد من احتمالات الهلوسة التي تصيب أحيانا هذا النوع من البرامج.
وأكدت «أوبن إيه آي» في بيان نشر عبر الإنترنت أن «o1 يفكر قبل إعطاء الإجابة». ويشكل إطلاق هذا النموذج خطوة جديدة للشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في تطوير الذكاء الاصطناعي «العام»، أي الذكاء الاصطناعي المشابه لذكاء البشر.
وتوجه رئيس «أوبن إيه آي» سام ألتمان عبر منصة «إكس» بالتهنئة إلى فرق عمل شركته على هذا «النموذج الجديد: الذكاء الاصطناعي القادر على التفكير بطريقة معقدة وعامة».
لكنه أقر بأن هذه التكنولوجيا «لاتزال غير كاملة، ولاتزال محدودة، وتبدو أكثر إبهارا عند استخدامها للمرة الأولى مما تبدو بعد استخدامها لمزيد من الوقت».
ووفرت الشركة الإصدار التجريبي من o1 اعتبارا من الخميس، والذي سيكون متاحا في مرحلة أولى لمن يستخدمون «تشات جي بي تي» لقاء رسم مدفوع.
وأجرت وكالة فرانس برس اختبارا لنموذج o1 بطرح أسئلة منطقية بسيطة عليه، فحقق النتائج نفسها التي حققها GPT-4o، لكنه استغرق المزيد من الوقت وأعطى تفاصيل أكثر عن إجاباته، بدلا من أن يولدها على الفور تقريبا.
وثمة فارق آخر يتمثل في عدم قدرة النموذج الجديد في الوقت الراهن على معالجة أو إنشاء محتوى آخر غير النصوص.
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