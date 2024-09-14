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أوبن إيه آي تطلق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي قادرا على التفكير

9/14/2024 7:24:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت شركة «أوبن إيه آي» نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد o1 القادر على التفكير والإجابة عن أسئلة أكثر تعقيدا، وخصوصا في مجال الرياضيات، وتأمل مبتكرة «تشات جي بي تي» من خلاله الحد من احتمالات الهلوسة التي تصيب أحيانا هذا النوع من البرامج.
وأكدت «أوبن إيه آي» في بيان نشر عبر الإنترنت أن «o1 يفكر قبل إعطاء الإجابة». ويشكل إطلاق هذا النموذج خطوة جديدة للشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في تطوير الذكاء الاصطناعي «العام»، أي الذكاء الاصطناعي المشابه لذكاء البشر.
وتوجه رئيس «أوبن إيه آي» سام ألتمان عبر منصة «إكس» بالتهنئة إلى فرق عمل شركته على هذا «النموذج الجديد: الذكاء الاصطناعي القادر على التفكير بطريقة معقدة وعامة».
لكنه أقر بأن هذه التكنولوجيا «لاتزال غير كاملة، ولاتزال محدودة، وتبدو أكثر إبهارا عند استخدامها للمرة الأولى مما تبدو بعد استخدامها لمزيد من الوقت».
ووفرت الشركة الإصدار التجريبي من o1 اعتبارا من الخميس، والذي سيكون متاحا في مرحلة أولى لمن يستخدمون «تشات جي بي تي» لقاء رسم مدفوع.
وأجرت وكالة فرانس برس اختبارا لنموذج o1 بطرح أسئلة منطقية بسيطة عليه، فحقق النتائج نفسها التي حققها GPT-4o، لكنه استغرق المزيد من الوقت وأعطى تفاصيل أكثر عن إجاباته، بدلا من أن يولدها على الفور تقريبا.
وثمة فارق آخر يتمثل في عدم قدرة النموذج الجديد في الوقت الراهن على معالجة أو إنشاء محتوى آخر غير النصوص.

MENAFN14092024000130011022ID1108674253

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