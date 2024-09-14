14 6 مليار دولار حجم سوق نظم المعلومات الجغرافية عالميا خلال 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa)
سوق نظم المعلومات الجغرافية يتوسع بفضل مشاريع المدن الذكية والتركيز على الاستدامة البيئية
محمود عيسى
كشفت شركة بيزنيس ريسيرتش كومباني أن سوق أنظمة المعلومات الجغرافية العالمي شهد نموا قويا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من مستوى 12.94 مليار دولار في 2023 ليبلغ مستوى 14.61 مليار دولار في 2024 وبمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.9%.
وجاء في تقرير الشركة بعنوان «سوق أنظمة المعلومات الجغرافية العالمي (GIS) 2024-2028»، أنه من المتوقع أن يسجل سوق أنظمة المعلومات الجغرافية العالمي نموا سريعا خلال الفترة بين عامي 2024 وعام 2028 ليصل إلى 23.77 مليار دولار مسجلا معدل نمو سنوي مركبا قدره 12.9%.
وعزا التقرير هذا النمو في الفترة التاريخية إلى المبادرات الحكومية، وزيادة توافر البيانات المكانية، والطلب المتزايد على الخدمات القائمة على تحديد المواقع، وتوسيع مشاريع البنية التحتية، والوعي المتزايد بالتحليل المكاني، ناهيك عن الطلب المتزايد على رسم الخرائط والنمذجة ثلاثية الأبعاد، وتوسيع مشاريع المدن الذكية، والتركيز المتزايد على الاستدامة البيئية، وتبني حلول نظم المعلومات الجغرافية المستندة إلى حلول GIS السحابية.
ويعتبر هذا التقرير الأكثر شمولا من حيث توفير رؤى حول حجم سوق أنظمة المعلومات الجغرافية، ومحركات واتجاهات سوق أنظمة المعلومات الجغرافية، وكبار اللاعبين في سوق أنظمة المعلومات الجغرافية، وإيرادات منافسي أنظمة المعلومات الجغرافية، وموقع سوق أنظمة المعلومات الجغرافية، ونموه عبر المناطق الجغرافية في العالم.
ويعتبر نظام المعلومات الجغرافية أداة متقدمة تعتمد على الكمبيوتر تكتسب وتخزن وتفحص وتصور المعلومات حول مواقع جغرافية محددة، وتتضمن العديد من أشكال البيانات، بما في ذلك الخرائط، وصور الأقمار الاصطناعية، والصور الجوية، وغيرها من المعلومات المرتبطة مكانيا، لفهم الميزات الجغرافية وتفاعلاتها بشكل كامل، وقد أوضح التقرير ان من المتوقع أن تؤدي زيادة الأقمار الصناعية المتعلقة بالدفاع إلى دفع نمو سوق نظم المعلومات الجغرافية.
تجدر الإشارة إلى ان الأقمار الصناعية المتعلقة بالدفاع هي أقمار اصطناعية مصممة لدعم جهود الدفاع والأمن لدى الدول من خلال توفير المعلومات والقدرات الحاسمة للقوات العسكرية، وتستخدم أنظمة المعلومات الجغرافية الأقمار الاصطناعية المتعلقة بالدفاع لجمع البيانات المكانية لاتخاذ القرار وتصفيتها وتحليلها وتقديمها.
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