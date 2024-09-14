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14 6 مليار دولار حجم سوق نظم المعلومات الجغرافية عالميا خلال 2024

9/14/2024 7:24:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • سوق نظم المعلومات الجغرافية يتوسع بفضل مشاريع المدن الذكية والتركيز على الاستدامة البيئية


محمود عيسى
كشفت شركة بيزنيس ريسيرتش كومباني أن سوق أنظمة المعلومات الجغرافية العالمي شهد نموا قويا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من مستوى 12.94 مليار دولار في 2023 ليبلغ مستوى 14.61 مليار دولار في 2024 وبمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.9%.
وجاء في تقرير الشركة بعنوان «سوق أنظمة المعلومات الجغرافية العالمي (GIS) 2024-2028»، أنه من المتوقع أن يسجل سوق أنظمة المعلومات الجغرافية العالمي نموا سريعا خلال الفترة بين عامي 2024 وعام 2028 ليصل إلى 23.77 مليار دولار مسجلا معدل نمو سنوي مركبا قدره 12.9%.
وعزا التقرير هذا النمو في الفترة التاريخية إلى المبادرات الحكومية، وزيادة توافر البيانات المكانية، والطلب المتزايد على الخدمات القائمة على تحديد المواقع، وتوسيع مشاريع البنية التحتية، والوعي المتزايد بالتحليل المكاني، ناهيك عن الطلب المتزايد على رسم الخرائط والنمذجة ثلاثية الأبعاد، وتوسيع مشاريع المدن الذكية، والتركيز المتزايد على الاستدامة البيئية، وتبني حلول نظم المعلومات الجغرافية المستندة إلى حلول GIS السحابية.
ويعتبر هذا التقرير الأكثر شمولا من حيث توفير رؤى حول حجم سوق أنظمة المعلومات الجغرافية، ومحركات واتجاهات سوق أنظمة المعلومات الجغرافية، وكبار اللاعبين في سوق أنظمة المعلومات الجغرافية، وإيرادات منافسي أنظمة المعلومات الجغرافية، وموقع سوق أنظمة المعلومات الجغرافية، ونموه عبر المناطق الجغرافية في العالم.
ويعتبر نظام المعلومات الجغرافية أداة متقدمة تعتمد على الكمبيوتر تكتسب وتخزن وتفحص وتصور المعلومات حول مواقع جغرافية محددة، وتتضمن العديد من أشكال البيانات، بما في ذلك الخرائط، وصور الأقمار الاصطناعية، والصور الجوية، وغيرها من المعلومات المرتبطة مكانيا، لفهم الميزات الجغرافية وتفاعلاتها بشكل كامل، وقد أوضح التقرير ان من المتوقع أن تؤدي زيادة الأقمار الصناعية المتعلقة بالدفاع إلى دفع نمو سوق نظم المعلومات الجغرافية.
تجدر الإشارة إلى ان الأقمار الصناعية المتعلقة بالدفاع هي أقمار اصطناعية مصممة لدعم جهود الدفاع والأمن لدى الدول من خلال توفير المعلومات والقدرات الحاسمة للقوات العسكرية، وتستخدم أنظمة المعلومات الجغرافية الأقمار الاصطناعية المتعلقة بالدفاع لجمع البيانات المكانية لاتخاذ القرار وتصفيتها وتحليلها وتقديمها.

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