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اجتماع الفيدرالي الأربعاء المقبل احتمالات متساوية لخفض الفائدة 25 أو 50 نقطة

9/14/2024 7:24:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشارت تداولات عقود أسعار الفائدة الآجلة يوم الجمعة الماضية، إلى احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، بتساوي احتمالات خفضها إما 25 نقطة أو 50 نقطة، وذلك مع مراهنة الأسواق المالية على زيادة فرص تحرك المركزي الأميركي بمزيد من الجرأة.
لكن احتمال خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ما زال هو السيناريو الأكثر ترجيحا ولو بهامش طفيف فحسب.
وتتراوح أسعار الفائدة الآن بين 5.25 و5.50%، وتشير العقود الآجلة المرتبطة بسياسة الاحتياطي الاتحادي المتعلقة بسعر الفائدة حاليا إلى احتمال بنحو 47% أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، بزيادة عن نحو 28% يوم الخميس الماضي، وفق «رويترز».
وتعكس تحركات السوق زيادة الرهانات من جانب المتداولين على أن الاحتياطي الاتحادي قد يحاول منع التدهور في سوق الوظائف، بدلا من اتباع نهج أبطأ يتمثل في خفض أصغر لسعر الفائدة في البداية وانتظار رؤية ما يترتب على ذلك من نتائج.

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