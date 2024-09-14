اجتماع الفيدرالي الأربعاء المقبل احتمالات متساوية لخفض الفائدة 25 أو 50 نقطة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أشارت تداولات عقود أسعار الفائدة الآجلة يوم الجمعة الماضية، إلى احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، بتساوي احتمالات خفضها إما 25 نقطة أو 50 نقطة، وذلك مع مراهنة الأسواق المالية على زيادة فرص تحرك المركزي الأميركي بمزيد من الجرأة.
لكن احتمال خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ما زال هو السيناريو الأكثر ترجيحا ولو بهامش طفيف فحسب.
وتتراوح أسعار الفائدة الآن بين 5.25 و5.50%، وتشير العقود الآجلة المرتبطة بسياسة الاحتياطي الاتحادي المتعلقة بسعر الفائدة حاليا إلى احتمال بنحو 47% أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، بزيادة عن نحو 28% يوم الخميس الماضي، وفق «رويترز».
وتعكس تحركات السوق زيادة الرهانات من جانب المتداولين على أن الاحتياطي الاتحادي قد يحاول منع التدهور في سوق الوظائف، بدلا من اتباع نهج أبطأ يتمثل في خفض أصغر لسعر الفائدة في البداية وانتظار رؤية ما يترتب على ذلك من نتائج.
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