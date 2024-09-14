(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية شطب عناوين سكن 634 شخصا بناء على إقرار مالك السكن أو بسبب هدم العقار، وفق ما تم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم). ودعت «المعلومات المدنية» الأشخاص الذين تم شطب عناوينهم إلى مراجعة مقرها خلال 30 يوما من تاريخ إعلان أسمائهم في الجريدة الرسمية لتسجيل العنوان الجديد بعد توفير الوثائق الثبوتية.
وأضافت أن من لم يقم بذلك ستوقع عليهم العقوبات المنصوص عليها بالمادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982 وهي غرامة لا تتجاوز 100 دينار تتعدد بتعدد الأشخاص.
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