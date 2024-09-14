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المدنية شطب عناوين سكن 634 شخصا

9/14/2024 7:24:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية شطب عناوين سكن 634 شخصا بناء على إقرار مالك السكن أو بسبب هدم العقار، وفق ما تم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم). ودعت «المعلومات المدنية» الأشخاص الذين تم شطب عناوينهم إلى مراجعة مقرها خلال 30 يوما من تاريخ إعلان أسمائهم في الجريدة الرسمية لتسجيل العنوان الجديد بعد توفير الوثائق الثبوتية.
وأضافت أن من لم يقم بذلك ستوقع عليهم العقوبات المنصوص عليها بالمادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982 وهي غرامة لا تتجاوز 100 دينار تتعدد بتعدد الأشخاص.

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