الكويت للعلوم والتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية أسواق المال للتعاون بالتدريب وتطوير الكفاءات

MENAFN - Al-Anbaa) وقّعت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع أكاديمية أسواق المال لتعزيز التعاون المشترك في مجالات والتدريب والبحث الأكاديمي، بهدف تطوير الكفاءات البشرية العاملة في قطاع الأسواق المالية في الكويت.وشهدت مراسم التوقيع حضور رئيس الكلية أ.د.خالد البقاعين، ومدير عام الأكاديمية عبدالعزيز الرشيد البدر، إلى جانب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية عبدالعزيز المشعل وأعضاء مجلس الأمناء.وتركز مذكرة التفاهم على إنشاء إطار تعاون مشترك بين الكلية والأكاديمية لتطوير برامج متخصصة تهدف إلى تحسين المهارات الاستثمارية للعاملين في قطاع الأسواق المالية وتستند هذه البرامج إلى أحدث الأبحاث والممارسات العالمية المتبعة في الأكاديميات المالية الرائدة، مما يعزز من قدرة الكوادر المالية على مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.كما تشمل المذكرة تقديم برامج تدريبية متخصصة من قبل كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لصالح منتسبي هيئة أسواق المال في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والأمن السيبراني وعلوم البيانات وتهدف هذه البرامج إلى تأهيل العاملين في الهيئة بمهارات متقدمة تساعدهم في أداء مهامهم بشكل أكثر كفاءة واحترافية، ما يعزز من كفاءة الأسواق المالية المحلية.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المالي في الكويت، حيث تسعى الكلية من خلال هذه الشراكة إلى دعم التوجهات الوطنية لتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي رائد.

ومن بين أهداف الاتفاقية توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمخاطر والمنافع المرتبطة به، وتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري بين مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك طلاب الجامعات.

وسيتم الاستفادة من الفعاليات التي تنظمها كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لتقديم برامج توعوية وتثقيفية موجهة للجمهور وطلاب الجامعات حول نشاط هيئة أسواق المال وأهمية الاستثمار في الأسواق المالية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة ومن المقرر أيضا أن تستفيد الأكاديمية من برامج الكلية التي تتمتع بخبرة واسعة في مجالات التدريب التكنولوجي والتحليلي، بالشراكة مع مؤسسات عالمية مرموقة في هذا المجال.