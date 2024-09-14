طلاب الصف الأول الابتدائي يدشنون العام الدراسي غدا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
يدشّن طلاب الصف الاول الابتدائي يوم غد الاثنين العام الدراسي الجديد 2024/2025 على ان تلحق بهم بقية طلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بعد غد الثلاثاء ومن ثم تكتمل جميع المراحل التعليمية يوم الاربعاء المقبل بدوام رياض الاطفال، يأتي ذلك بعد ان استكملت وزارة التربية
كل استعداداتها لاستقبال ابنائنا الطلبة وفق خطة موضوعة نفذتها القيادات التربوية بالتعاون والتنسيق مع جميع القطاعات في الوزارة والمناطق التعليمية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان الوزارة رأت ان يكون الدوام بشكل تدريجي حتى تسمح لأولياء امور طلبة الصف الاول ابتدائي بمتابعة ابنائهم في اول يوم دراسي، مشيرة إلى انه تم توفير جميع المستلزمات في المدارس من تبديل وحدات تكييف وتوفير حافلات نقل للطلبة اضافة إلى توزيع الكتب الدراسية على الطلبة في اول يوم دراسي، خاصة ان هناك 19 مدرسة جديدة ستفتح ابوابها للطلبة في مختلف مناطق البلاد.
من جهة اخرى، أعلنت الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والانشطة مريم العنزي عن بدء موسم الرحلات والمخيمات الأسبوعية اعتبارا من 1 اكتوبر 2024 إلى 8 مايو 2025 وذلك وفقا للخطة العامة والبرنامج الزمني للتوجيه العام للتربية الكشفية الذي يتضمن إقامة الرحلات والمخيمات الأسبوعية لجميع الفرق الكشفية أشبال ـ فتيان ـ متقدم برية وبحرية ـ جوية.
ودعت العنزي، في قرار أصدرته، التواجيه الفنية للتربية الكشفية بالمناطق التعليمية والتعليم الخاص والنوعي والتعليم الديني إلى اصدار جداول الرحلات والمخيمات الأسبوعية وجداول المناسبات والزيارات مع صرف إعانة للفرق الكشفية بواقع 30 دينارا لفرق الأشبال للمرحلة الابتدائية بنين (البرية ـ البحرية ـ جوية) لكل رحلة أسبوعية من قبل الإدارة المدرسية، البرية البحرية ـ جوية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لكل رحلة أسبوعية من قبل الإدارة المدرسية، مشددة على اهمية تكليف مراقبة الخدمات العامة بالمناطق بتوفير وسائل التنقل من مدارس الطلاب إلى موقع المخيم وبالعكس حسب الجدول الموضوع من قبل المناطق التعليمية، مع ضرورة حصول قادة وقائدات الفرق الكشفية على شهـادة الحمايــة مــن الأذى.
MENAFN14092024000130011022ID1108674245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.