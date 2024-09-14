طلاب الصف الأول الابتدائي يدشنون العام الدراسي غدا

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلييدشّن طلاب الصف الاول الابتدائي يوم غد الاثنين العام الدراسي الجديد 2024/2025 على ان تلحق بهم بقية طلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بعد غد الثلاثاء ومن ثم تكتمل جميع المراحل التعليمية يوم الاربعاء المقبل بدوام رياض الاطفال، يأتي ذلك بعد ان استكملت وزارة كل استعداداتها لاستقبال ابنائنا الطلبة وفق خطة موضوعة نفذتها القيادات التربوية بالتعاون والتنسيق مع جميع القطاعات في الوزارة والمناطق التعليمية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان الوزارة رأت ان يكون الدوام بشكل تدريجي حتى تسمح لأولياء امور طلبة الصف الاول ابتدائي بمتابعة ابنائهم في اول يوم دراسي، مشيرة إلى انه تم توفير جميع المستلزمات في المدارس من تبديل وحدات تكييف وتوفير حافلات نقل للطلبة اضافة إلى توزيع الكتب الدراسية على الطلبة في اول يوم دراسي، خاصة ان هناك 19 مدرسة جديدة ستفتح ابوابها للطلبة في مختلف مناطق البلاد.

من جهة اخرى، أعلنت الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والانشطة مريم العنزي عن بدء موسم الرحلات والمخيمات الأسبوعية اعتبارا من 1 اكتوبر 2024 إلى 8 مايو 2025 وذلك وفقا للخطة العامة والبرنامج الزمني للتوجيه العام للتربية الكشفية الذي يتضمن إقامة الرحلات والمخيمات الأسبوعية لجميع الفرق الكشفية أشبال ـ فتيان ـ متقدم برية وبحرية ـ جوية.

ودعت العنزي، في قرار أصدرته، التواجيه الفنية للتربية الكشفية بالمناطق التعليمية والتعليم الخاص والنوعي والتعليم الديني إلى اصدار جداول الرحلات والمخيمات الأسبوعية وجداول المناسبات والزيارات مع صرف إعانة للفرق الكشفية بواقع 30 دينارا لفرق الأشبال للمرحلة الابتدائية بنين (البرية ـ البحرية ـ جوية) لكل رحلة أسبوعية من قبل الإدارة المدرسية، البرية البحرية ـ جوية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لكل رحلة أسبوعية من قبل الإدارة المدرسية، مشددة على اهمية تكليف مراقبة الخدمات العامة بالمناطق بتوفير وسائل التنقل من مدارس الطلاب إلى موقع المخيم وبالعكس حسب الجدول الموضوع من قبل المناطق التعليمية، مع ضرورة حصول قادة وقائدات الفرق الكشفية على شهـادة الحمايــة مــن الأذى.