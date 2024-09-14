رسميا استقالة جماعية لمجلس إدارة اتحاد الكرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تكليف الأمين العام بالتكليف بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد
مبارك الخالدي
أعلن اتحاد كرة القدم في بيان رسمي تقديم استقالته بناء على الأحداث المؤسفة التي شهدها لقاء منتخبنا الوطني أمام نظيره العراقي في تصفيات كأس العالم 2026.
وقال اتحاد الكرة في بيانه: "السادة اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم، الجماهير الكويتية الوفية التي ستظل العنصر الاساسي الداعم للمنتخبات الوطنية والتي اثبتت دائماً في كل حدث رياضي وفاءها ومساندتها لمنتخباتها الوطنية ، وإن الجماهير الكويتية هي مصدر فخرنا واعتزازنا، نتقدم لكم بالشكر والتقدير على مساندتكم لنا منذ تولينا مسؤولية إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وحتى تاريخه، وبفضل دعمكم وثقتكم حقق الاتحاد الكويتي لكرة القدم العديد من الإنجازات على المستوى الإداري والفني، وذلك لرفع راية الكويت الغالية في المحافل الرياضية".
وأضاف : وفقا لما ورد في البيان السابق للاتحاد بشأن الأحداث التي صاحبت المباراة الدولية بين منتخب الكويت ومنتخب العراق ، حيث تم تشكيل لجنة التحقيق لإجراء التحقيقات ذات الصلة وانتهاء اللجنة من تحقيقاتها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة في جلسة اليوم السبت الموافق 2024/9/14 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق وبعد المناقشة قرر مجلس الإدارة الآتي :
1- قبول استقالة الأمين العام للاتحاد من منصبه وتكليف د.صالح ناصر المجروب بالقيام بمهام وأعمال الأمين العام .
2- قبول استقالة مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام من منصبه.
3- استقالة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم من منصبه وتكليف الأمين العام بالتكليف بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال مدة المجلس الحالي وفقاً لنص المادة (35) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
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