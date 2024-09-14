رسميا استقالة جماعية لمجلس إدارة اتحاد الكرة

تكليف الأمين العام بالتكليف بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد





مبارك الخالدي

أعلن اتحاد في بيان رسمي تقديم استقالته بناء على الأحداث المؤسفة التي شهدها لقاء منتخبنا الوطني أمام نظيره العراقي في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال اتحاد الكرة في بيانه: "السادة اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم، الجماهير الكويتية الوفية التي ستظل العنصر الاساسي الداعم للمنتخبات الوطنية والتي اثبتت دائماً في كل حدث وفاءها ومساندتها لمنتخباتها الوطنية ، وإن الجماهير الكويتية هي مصدر فخرنا واعتزازنا، نتقدم لكم بالشكر والتقدير على مساندتكم لنا منذ تولينا مسؤولية إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وحتى تاريخه، وبفضل دعمكم وثقتكم حقق الاتحاد الكويتي لكرة القدم العديد من الإنجازات على المستوى الإداري والفني، وذلك لرفع راية الكويت الغالية في المحافل الرياضية".

وأضاف : وفقا لما ورد في البيان السابق للاتحاد بشأن الأحداث التي صاحبت المباراة الدولية بين منتخب الكويت ومنتخب العراق ، حيث تم تشكيل لجنة التحقيق لإجراء التحقيقات ذات الصلة وانتهاء اللجنة من تحقيقاتها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة في جلسة اليوم السبت الموافق 2024/9/14 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق وبعد المناقشة قرر مجلس الإدارة الآتي :

1- قبول استقالة الأمين العام للاتحاد من منصبه وتكليف د.صالح ناصر المجروب بالقيام بمهام وأعمال الأمين العام .

2- قبول استقالة مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام من منصبه.

3- استقالة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم من منصبه وتكليف الأمين العام بالتكليف بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال مدة المجلس الحالي وفقاً لنص المادة (35) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.