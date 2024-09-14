فيتش سنرفع تصنيف الكويت مع ظهور بوادر حكومية لمواجهة التحديات



وضع مالي وميزانيات عمومية خارجية تعتبر الأقوى بين جميع الدول المصنفة من قبل الوكالة



الحكومة قد تستأنف الاقتراض في 2026/2025.. وتمويل 30% من العجز بإصدار الديون

التصنيف السيادي مقيد بالاعتماد الكبير على النفط والدعوم الحكومية وضخامة القطاع العام

خطط الإصلاح المالي الأولية ترتكز على تنويع الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي الأصول الأجنبية السيادية للكويت تبقى الأقوى ضمن الدول المصنفة من الوكالة.. وتوقعت ارتفاعها إلى 553% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025 - 2026





قال بنك الكويت المركزي إن وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية، أكدت التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «-AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوما بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.

وأضاف «المركزي» في بيان صحافي أن أبرز مضامين تقرير «فيتش»، تفيد بأن التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والدعوم الحكومية وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.

وذكرت «فيتش» أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني هي ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل مثل تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.

الأصول الأجنبية السيادية

وبالنسبة للموازين الخارجية للبلاد، أشارت الوكالة إلى أن الكويت لا تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بالدول كافة التي تصنفها، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 538% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، فيما توقعت أن يرتفع متوسط تلك الأصول خلال عامي 2025-2026 إلى نحو 553% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات، لفتت «فيتش» إلى أن خطط الإصلاح الأولية ترتكز على تنويع الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي وتحديد سقف للإنفاق متوسط الأجل عند نحو 24.5 مليار دينار (نحو 80.8 مليار دولار) ما مثل 48% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية 2024/2025، وهو أقل من مستوى الإنفاق للسنة المالية 2023/2024.

كما ذكرت الوكالة أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون الدين العام الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، متوقعة أن يتم تمرير هذا القانون في السنة المالية القادمة 2025/2026، مضيفة أنه حتى في حال عدم تمرير القانون ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة.

الميزانية العامة

وعلى صعيد تطورات أوضاع الميزانية العامة، أفادت الوكالة بأن عجز الميزانية يتسع إلى نحو 4.4% و6% من الناتج المحلي الإجمالي بالسنتين الماليتين 2024/2025 و2025/2026 مقارنـــة بنحــو 3.1% بالسنة المالية 2023/2024 مشيرة إلى أن الحكومة تخطط لترشيد المصروفات بما يتماشى مع مستهدفات الإنفاق من خلال تخفيضات متواضعة في النفقات غير الأساسية.

واعتبرت أن «فيتش» أنه من غير المرجح إجراء إصلاحات على صعيد الإنفاق الكبير على التوظيف في القطاع العام والرعاية الاجتماعية الذي يشكل نحو 81% من إجمالي الإنفاق العام ونحو 41% من الناتج المحلي الإجمالي مما يبقي على إجمالي الإنفاق بالقرب من السقف المستهدف.

وتوقعت الوكالة أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض حتى مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل متواضع وتخفيف التراجع في الإيرادات النفطية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط جزئيا من خلال المراجعة المحتملة لحصص إنتاج النفط في (أوپيك بلس) اعتبارا من الربع الرابع من عام 2024.

تغطية عجز الميزانية

كما أشارت الوكالة إلى أن هناك استمرارا في الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز ميزانيتها وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية 2024/2025، حيث افترضت الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2025/2026 مع تمويل حوالي 30% من العجز عن طريق إصدار الديون.

وفيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ذكرت الوكالة أن النسبة ما تزال منخفضة عند نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024، متوقعة أن يظل مستوى الدين دون تغيير إلى حد كبير في السنة المالية 2024/2025 بافتراض إقرار قانون الدين العام في السنة المالية 2025/2026.

وتوقعت الوكالة أنه مع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026 وأن يستمر عند النسبة نفسها في السنة المالية 2026/2027 على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليارات دولار في شهر مارس 2027، متوقعة كذلك أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

الصراعات الجيوسياسية

وأشارت وكالة فيتش إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وانقطاعات الشحن في البحر الأحمر محدود على الكويت، ومع ذلك فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.

وأضاف أنه على صعيد معايير الحوكمة أشارت الوكالة إلى أن الكويت قد حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية «ESG»، حيث حصلت على الدرجة «5» لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد وتحتل مرتبة متوسطة عند 53 (أعلى رتبة 100 وأدنى رتبة 1) في تصنيف مؤشرات الحوكمة الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وكشفت «فيتش» عن أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي، وهي ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للدين العام فضلا عن غياب التدابير البديلة لضمان استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها كذلك في حال تدهور الأوضاع المالية والموازين الخارجية بشكل كبير نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.