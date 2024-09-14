Sunday, 15 September 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك في ذمة الله

9/14/2024 7:24:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتقــــــل إلى رحــمة الله تعالى أمس رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك. والراحل من مواليد 1942، وتدرج في عدد من المناصب منذ عام 1968، منها مراقب الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري ثم مديرا للإدارة ثم وكيلا مساعدا للشؤون الإدارية والماليـة.
وعين بعد ذلك محافظا لحولي في مارس 1979، ثم محافظا للأحمدي قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم وزارة الإعلام، ثم تلاها منصب مستشار في مكتب أمير البلاد.
وفي 14 فبرايــــــر 2001 تم تعيين الشيخ جابر المبارك نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعين في المنصــب نفسه في الحكومة التي شكلت في 14 يوليو 2003.
وفي 9 فبراير 2006 عين نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيــــــرا للدفاع، وأعيد تعيينه في المناصب نفسها في التشكيلين الحكوميــــين 11 يوليو 2006 و25 مارس 2007، وتولى المبارك في 28 أكتوبر 2007 منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيــــر الدفاع، وأعيد تعيينه في المنصبين نفسيهــما في الحكومات المتعاقبة التي شكلت في مايو 2008 ومايو 2009 ومايــــو 2011.
وصدر الأمر الأميــري في نوفمبر 2011 بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وشكل الراحل 7 حكومات في تاريخ البلاد من 2011 حتى 2019.
وبهذه المناسبـــــة الحزينة، تتقدم «الأنباء» من أسرة آل الصباح الكرام بأحر التعازي، داعين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

MENAFN14092024000130011022ID1108674242

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث