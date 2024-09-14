رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك في ذمة الله

(MENAFN
- Al-Anbaa)
انتقــــــل إلى رحــمة الله تعالى أمس رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك. والراحل من مواليد 1942، وتدرج في عدد من المناصب منذ عام 1968، منها مراقب الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري ثم مديرا للإدارة ثم وكيلا مساعدا للشؤون الإدارية والماليـة.
وعين بعد ذلك محافظا لحولي في مارس 1979، ثم محافظا للأحمدي قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم وزارة الإعلام، ثم تلاها منصب مستشار في مكتب أمير البلاد.
وفي 14 فبرايــــــر 2001 تم تعيين الشيخ جابر المبارك نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعين في المنصــب نفسه في الحكومة التي شكلت في 14 يوليو 2003.
وفي 9 فبراير 2006 عين نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيــــــرا للدفاع، وأعيد تعيينه في المناصب نفسها في التشكيلين الحكوميــــين 11 يوليو 2006 و25 مارس 2007، وتولى المبارك في 28 أكتوبر 2007 منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيــــر الدفاع، وأعيد تعيينه في المنصبين نفسيهــما في الحكومات المتعاقبة التي شكلت في مايو 2008 ومايو 2009 ومايــــو 2011.
وصدر الأمر الأميــري في نوفمبر 2011 بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وشكل الراحل 7 حكومات في تاريخ البلاد من 2011 حتى 2019.
وبهذه المناسبـــــة الحزينة، تتقدم «الأنباء» من أسرة آل الصباح الكرام بأحر التعازي، داعين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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