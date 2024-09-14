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ميلان ينتفض ويهزم فينسيا برباعية في الدوري الإيطالي

9/14/2024 7:17:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق ميلان فوزه الأول في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما اكتسح ضيفه فينسيا
4 / صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقدم ميلان في الدقيقة الثانية عن طريق ثيو هيرنانديز، قبل أن يضيف زميله يوسوفو فوفانا الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 25 سجل كريستيان بولسيتش الهدف الثالث لميلان من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله تامي إبراهام الهدف الرابع بنفس الطريقة بعد ذلك بأربع دقائق.

وشهدت المباراة تعرض هانس نيكولوسي لاعب فينسيا
للطرد في الدقيقة 73.

ورفع ميلان، الذي خسر مباراة وتعادل مباراتين قبل هذه المواجهة ، رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن.

على الجانب الآخر تجمد رصيد فينسيا
عند نقطة وحيدة في المركز العشرين والأخير.

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