تعادل الذيد و«جلف يونايتد» وإلغاء مباراة الظفرة و«جلف اف سي» في الهواة

شهدت مواجهات اليوم الأول من دوري الدرجة الأولى ((الهواة)) إقامة وحيدة، جمعت فريقي الذيد وجلف يونايتد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تقدم الفريق الضيف ((جلف يونايتد)) عن طريق الأيرلندي ستروبريدج سيمون ((ق 14))، وأدرك الذيد التعادل عن طريق اللاعب الغيني أبوبكر ديمبا ((ق 78))، وشهد اللقاء الثاني إلغاء مباراة ((جلف اف سي)) والظفرة، ضمن الجولة نفسها، وذلك بناء على طلب ((جلف اف سي)) بالتأجيل، كما قام اتحاد الكرة كذلك بتأجيل لقاء فريقي ((مجد)) و((وفيلتوود يونايتد)) دون توضيح الأسباب، وكان مقرراً إقامة اللقاء بملعب القطارة في العين.

وتقام مساء اليوم 4 مباريات، حيث يلتقي حتا مع الفجيرة، والعربي مع يونايتد، ودبا الفجيرة مع الحمرية، والإمارات مع مصفوت.