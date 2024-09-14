Sunday, 15 September 2024 03:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يسافر غداً إلى طشقند.. الوصل يؤدي تدريبه الأساسي اليوم استعداداً لمواجهة باختاكور

9/14/2024 7:17:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل تدريبه الأساسي، اليوم، على ملعبه في استاد زعبيل قبل السفر إلى طشقند، صباح الغد، على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة مضيفه باختاكور الأوزبكي في استاد بونيودكور مساء بعد غدٍ في مستهل مشواره القاري بدوري أبطال آسيا للنخبة. ويسعى الوصل إلى بداية قوية في البطولة الآسيوية، التي يشارك فيها بصفته بطل مسابقة دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، ويتطلع ((الإمبراطور)) إلى العودة من طشقند بنتيجة إيجابية أمام منافسه الأوزبكي في اللقاء الأول، الذي يجمع بين الفريقين.

مشاركة

وتعد المشاركة الرابعة للوصل في المحفل القاري بعد 3 مشاركات سابقة، آخرها قبل نحو 5 سنوات، حيث لم تكن آخر مشاركتين على قدر الطموح في 2008 و2019 بعد الخروج من دور المجموعات، بينما تعد مشاركته الآسيوية الأولى هي الأفضل قبل 31 عاماً في عام 1993 عندما حقق المركز الثالث.

وأنهى الفريق تحضيراته بإجراء جملة من الحصص التدريبية في الأيام الماضية، إضافة إلى خوض تجربة خليجية أمام فريق الرفاع الشرقي البحريني، انتهت بالتعادل بهدف لمثله في إطار استعداداته للمواجهة الآسيوية المرتقبة، وبدأت جماهير الوصل بالاستعداد المبكر لمساندة الفريق في مشواره الآسيوي عبر السفر إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لحضور المباراة، ودعم الفريق.

ويسعى الفريق إلى الظهور بصورة مختلفة في المحفل الآسيوي بعد البداية غير المثالية على المستوى المحلي في دوري أدنوك للمحترفين، خلال الجولتين الأولى والثانية من المسابقة، بعد أن دشن مشوار الدفاع عن لقب الدوري بالتعادل 2-2 أمام ضيفه اتحاد كلباء، فيما تفوق في الجولة الثانية على الوافد الجديد في دورينا دبا الحصن بهدف دون مقابل، مما أدى إلى احتلاله المركز السادس في جدول الترتيب بمسابقة الدوري برصيد 4 نقاط بالتساوي مع العين، الذي يشارك معه في البطولة القارية بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

ويتطلع الوصل بطل ثنائية الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، إلى المنافسة على 5 ألقاب هذا الموسم، وهي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر الإماراتي، إضافة إلى المشاركة الخارجية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

MENAFN14092024000110011019ID1108674226

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث