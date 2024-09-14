يسافر غداً إلى طشقند.. الوصل يؤدي تدريبه الأساسي اليوم استعداداً لمواجهة باختاكور

يخوض الفريق الأول بنادي الوصل تدريبه الأساسي، اليوم، على ملعبه في استاد زعبيل قبل السفر إلى طشقند، صباح الغد، على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة مضيفه باختاكور الأوزبكي في استاد بونيودكور مساء بعد غدٍ في مستهل مشواره القاري أبطال آسيا للنخبة. ويسعى الوصل إلى بداية قوية في البطولة الآسيوية، التي يشارك فيها بصفته بطل مسابقة دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، ويتطلع ((الإمبراطور)) إلى العودة من طشقند بنتيجة إيجابية أمام منافسه الأوزبكي في اللقاء الأول، الذي يجمع بين الفريقين.

مشاركة

وتعد المشاركة الرابعة للوصل في المحفل القاري بعد 3 مشاركات سابقة، آخرها قبل نحو 5 سنوات، حيث لم تكن آخر مشاركتين على قدر الطموح في 2008 و2019 بعد الخروج من دور المجموعات، بينما تعد مشاركته الآسيوية الأولى هي الأفضل قبل 31 عاماً في عام 1993 عندما حقق المركز الثالث.

وأنهى الفريق تحضيراته بإجراء جملة من الحصص التدريبية في الأيام الماضية، إضافة إلى خوض تجربة خليجية أمام فريق الرفاع الشرقي البحريني، انتهت بالتعادل بهدف لمثله في إطار استعداداته للمواجهة الآسيوية المرتقبة، وبدأت جماهير الوصل بالاستعداد المبكر لمساندة الفريق في مشواره الآسيوي عبر السفر إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لحضور المباراة، ودعم الفريق.

ويسعى الفريق إلى الظهور بصورة مختلفة في المحفل الآسيوي بعد البداية غير المثالية على المستوى المحلي في دوري أدنوك للمحترفين، خلال الجولتين الأولى والثانية من المسابقة، بعد أن دشن مشوار الدفاع عن لقب الدوري بالتعادل 2-2 أمام ضيفه اتحاد كلباء، فيما تفوق في الجولة الثانية على الوافد الجديد في دورينا دبا الحصن بهدف دون مقابل، مما أدى إلى احتلاله المركز السادس في جدول الترتيب بمسابقة الدوري برصيد 4 نقاط بالتساوي مع العين، الذي يشارك معه في البطولة القارية بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

ويتطلع الوصل بطل ثنائية الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، إلى المنافسة على 5 ألقاب هذا الموسم، وهي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر الإماراتي، إضافة إلى المشاركة الخارجية في دوري أبطال آسيا للنخبة.