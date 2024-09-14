العين والسد القطري.. «كلاكيت» رابع مرة في البطولة الآسيوية

كثف العين من تحضيراته الميدانية بقيادة مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وبمشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم الدوليون المواطنون والأجانب الذين عادوا للتدريبات مع الفريق فور عودتهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم تحضيراً لمباراته أمام ضيفه السد القطري المقررة غداً على ملعب استاد هزاع بن زايد، في استهلالية مشوار الفريقين أبطال آسيا للنخبة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يواجه فيها العين السد القطري بالبطولة الآسيوية، إذ سبق وقابله في 3 نسخ سابقة، فاز في واحدة، وخسر مثلها، وتعادلا في مباراة، وإجمالياً واجه الإمارات الأندية القطرية في المسابقة الآسيوية في 17 حقق الفوز في 6 منها، وتعادل في 4، وخسر 7، وحقق أكبر فوز على الدحيل القطري بنتيجة 5 - 0 بدوري المجموعات في عام 2014، وبالمقابل تلقى الخسارة الأكبر من الأندية القطرية أمام السد بنتيجة 0 - 4 بدور المجموعات في وقت سابق من عام 2020.

وفي هذه النسخة من المسابقة الآسيوية سيخوض العين 4 مباريات على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، أمام السد والريان القطريين، والهلال والأهلي السعوديين، بينما يواجه خارج ملعبه فريقاً قطرياً ثالثاً هو الغرافة، إضافة للنصر السعودي، وبختاكور الأوزبكي، والشرطة العراقي.

15 مواجهة

وخلال 15 مواجهة سابقة للعين في افتتاحية مشواره بالبطولة الآسيوية حقق الفريق البنفسجي الفوز 6 مرات، وتعادل في 3، وخسر 6، وتعتبر مباراة الغد هي المواجهة رقم 16 للعين بالجولة الأولى من المسابقة.

ومنذ انطلاقة مسابقة دوري أبطال آسيا بنظامها السابق عام 2003 حصل العين على اللقب مرتين، والوصيف مرتين، ووصل إلى نصف النهائي في 5 نسخ، وربع النهائي 8، وثمن النهائي 10، وخرج من المجموعات 6 مرات، وحسب إحصائيات عيناوية، فمن 38 مباراة آسيوية خاضها العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد فاز في 18، وتعادل في 12 مناسبة، وخسر 8 مباريات.

مناورات

ويختتم الفريق مناوراته الميدانية مساء اليوم، حيث سيقف الجهاز الفني على مدى جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً للمواجهة المرتقبة، التي يتطلع من خلالها بطل أول وآخر نسخة من المسابقة القارية بنظامها السابق لاستهلالية مثالية تؤكد رغبته القوية في البقاء على العرش الآسيوي والتتويج باللقب في شكله الجديد، وهي التطلعات نفسها التي تحملها قاعدته الجماهيرية العريضة التي بدأت هي الأخرى في الاستعداد والتجهيز للاحتشاد مبكراً في المدرجات لمساندة الزعيم وهو يخطو أولى خطواته نحو لقب أكبر بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية.