الاتحاد الآسيوي: «دوري النخبة» سيلعب دوراً حاسماً في دعم الاستثمارات

أكد مسؤول كبير في الاتحاد الآسيوي أن دوري أبطال آسيا للنخبة بنظامه الجديد سيلعب دوراً حاسماً في تشجيع الاستثمارات الجديدة في أندية القارة في ظل استهداف الاتحاد تنشيط الرياضة بالمنطقة.

وتنطلق الجولة الأولى من المستوى الأول للبطولة بشكلها الجديد غداً بعد تقلص عدد الفرق من 40 إلى 24، ويضم أبطال اليابان والسعودية وكوريا الجنوبية والصين بالإضافة إلى العين الإماراتي حامل اللقب.

تبدأ البطولة بشكل جديد وكأس وشعار جديدين، بالإضافة إلى حوافز مالية للأبطال الجدد، تبلغ قيمتها ثلاثة أضعاف المقدمة الموسم الماضي، إذ سيحصلون على نحو 12 مليون دولار بعد المباراة النهائية في الرابع من مايو.

قال ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الأسيوي ((كان الدافع هو ضمان تقديم مباريات جيدة وليس مجرد الكم، المسابقة الأخيرة ضمت 40 فريقاً وشملت العديد من المباريات. ركزنا على الجودة لأننا أردنا أن يستثمر مستثمرون آسيويون وأجانب في الأندية الآسيوية، نحن نخبرهم أن لدينا أفضل اللاعبين، لذا تعالوا واستثمروا في مسابقاتنا، تعالوا واستثمروا في أنديتنا)).

وأضاف ((نرسل أيضاً رسالة للاعبين مفادها أن هناك فرقاً كبيرة تلعب وأن بإمكانهم القدوم وتقديم بعض المباريات الجيدة هنا)). ينظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسابقات قارية للأندية منذ عام 1967، وأطلق دوري أبطال آسيا في 2002 سعياً لتشجيع المزيد من التطوير في البطولات الاحترافية التي بدأت في كوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى.

توسعت مرحلة المجموعات في عام 2021 لتشمل 40 نادياً لكن تركيزاً جديداً أدى إلى تقليص المستوى الأول إلى 24 فريقاً إلى جانب تقديم بطولة من المستوى الثاني.

وأشار ويندسور جون إلى أن التحول من النظام القديم، سيضيف التنوع الذي تشتد الحاجة إليه. وتستعين النسخة الجديدة بنظام الدوري السويسري وتنقسم الأندية إلى مرحلتي دوري تضم كل منهما 12 فريقاً من منطقتي شرق وغرب آسيا، ويلعب كل فريق مع ثمانية منافسين مختلفين.