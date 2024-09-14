العروبة وخورفكان يرفعان وتيرة الإعداد قبل مواجهة الديربي

كثف العروبة وخورفكان إعدادهما قبل ديربي الساحل الشرقي، الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل بملعب العروبة بنادي دبا الفجيرة، ضمن مواجهات الأسبوع الثالث.

وتتشابه ظروف كل فريق من حيث تلقي النتائج بعد خسارة خورفكان أمام العين والوحدة، وهزيمة العروبة ضد النصر والجزيرة، ليحتل الفريقان المركزين الأخيرين، فضلاً عن مغادرتهما كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول على يد النصر بالنسبة للعروبة، وخورفكان الذي انهزم ذهاباً وإياباً ضد الشارقة.

وأمس أعلنت شركة بخورفكان التعاقد مع الثلاثي سلطان الزعابي قادماً من الوحدة، إلى جانب حمدان البشر وكايكي لاعبي شباب الأهلي أيضاً في صفقة انتقال حر، والتحق الثلاثي بتدريبات النسور بقيادة المدرب الروماني دانيال إيسايلا الباحث عن فوزه الأول مع فريقه في كل المسابقات.

هدف

ويسعى برنو بيريرا على فريق العروبة، لإعادة أخضر الفجيرة إلى الطريق الصحيح في الدوري بعد الهزائم الأخيرة في الدوري، والخروج من الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وعلى صعيد كلباء تم تأجيل مباراته ضد العين لمشاركة الأخير في مسابقة نخبة أبطال آسيا ضد السد، وسيقوم مدرب النمور فوك رازوفيتش بتجهيز فريقه لمباراة خورفكان في الجولة الرابعة في ديربي جديد بالساحل الشرقي. وخاض كلباء مباراتين في الدوري، حيث تعادل أمام الوصل، وخسر ضد الشارقة، ويملك النمور نقطة يتيمة، وغادر مسابقة كأس ((أديب)) من الدور الأول على يد العين الذي فاز عليه ذهاباً وإياباً.

عودة

وتشهد صفوف كلباء عودة الثنائي الإيراني مهدي قايدي، الذي قاد منتخب بلاده إلى تحقيق الفوز على منتخبنا الوطني بهدف دون رد، كما يعود زميله في المنتخب شهريار أونغولو إلى تشكيلة المدرب رازوفيتش الطامح هو الآخر إلى تحقيق الفوز الأول في الموسم الكروي الحالي.

وقال محمد اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، إن استعدادات الفريق تسير وفقاً للبرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب رازوفيتش، مشيراً إلى أن الإعداد سيتواصل بصورة شبه يومية إلى أن يحين موعد مباراة خورفكان بعد تأجيل لقاء العين، الذي نتمنى له التوفيق آسيوياً وتحقيق الانتصار على السد في اللقاء الأول والحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا الذي توج به في النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.