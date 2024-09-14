كيبانو: نثق في قدرتنا على الفوز بالألقاب لأننا «فخر أبوظبي»

أكد الفرنسي نيسكينز كيبانو ((32 عاماً))، جناح الجزيرة، أن فريقه قادر على المنافسة والفوز بالألقاب في الموسم الحالي، لأنه، حسب قوله، يمتلك لاعبين بجودة عالية، مؤكداً أهمية مراجعة السلبيات والاجتهاد لتحقيق الأهداف دائماً في كرة القدم.

وقال كيبانو: نثق في قدرتنا على بلوغ منصات التتويج وإحراز الألقاب لأننا ((فخر أبوظبي)). نحن فريق كبير وبه عناصر قادرة على تحقيق أفضل النتائج، نتدرب ونبذل أقصى مجهود في التدريبات والمباريات، ونركز بشكل كبير على أنفسنا، ونحاول في كل أن نقدم مستوى أفضل من المباراة السابقة، وكلها أشياء جيدة تجعلنا قادرين على بلوغ الأهداف التي نعمل عليها.

وأشار جناح الجزيرة إلى قوة المنافسة بين أندية المحترفين، وأضاف: ((الدوري الإماراتي مزيج متجانس بين عدة فرق تقاتل وتبذل كل جهدها من أجل الفوز باللقب، وأخرى بطبيعة الحال يكون هدفها البقاء، وهنالك فرق الوسط التي تتمتع بالقوة وتسعى لاستغلال كل الفرص وإحراز الأهداف بعدة طرق، هذا المزيج يجعل الدوري صعباً، لذلك من يريد أن يحقق الإنجازات لا بد أن يكون مؤهلاً لها بشكل كافٍ، وأن يبذل قصارى جهده ويقدم كل ما لديه)).

ثناء

وأثنى كيبانو، الذي يخوض موسمه الثاني مع الجزيرة، على الجهود التي يبذلها الجهاز الفني وزملاؤه اللاعبون، مظهراً احترامه وتقديره للمدرب الحسين عموتة، ذاكراً أنه مدرب صريح ومباشر في حديثه وتوجيهاته، وأنه ليس من نوع المدربين الذين يحاولون تجميل الكلام، وقال: ((تعاملت مع عدد من المدربين في وقت سابق لديهم الأسلوب الصريح نفسه، لذلك انسجمت سريعاً معه، عن نفسى أفضل المدرب المباشر والواضح مثله، وفي رأيي أنه مدرب جيد ويعرف الطريق إلى الفوز من واقع خبرته وتجاربه السابقة)).

وتغزل الجناح الفرنسي في مستوى زملائه اللاعبين، وقال إنهم يتمتعون بمهارة عالية، وتابع: ((بالنسبة لي أكثر لاعب أفضل مشاهدته وأستمتع بفنياته الكروية هو خلفان مبارك، هذا الشاب رائع جداً، يمتلك مهارة عالية وقدرات متميزة، أعتقد أنه يمتلك الكثير الذي يمكن أن يقدمه للفريق)).

تعامل باحترافية

وشدد كيبانو على أهمية التعامل باحترافية والاجتهاد لكل من يريد أن يطور قدراته في كرة القدم، وقال: ((عندما كنت لاعباً في باريس سان جيرمان سنحت لي الفرصة للعب بجوار لاعبين كبار استفدت منهم كثيراً، مثل ماكسويل، تياغو موتا، زلاتان إبراهيموفيتش، كنت أشاهد حضورهم المبكر للتدريبات وكانوا أيضاً آخر من يغادرون، أدركت من سلوكهم الاحترافي أن من يريد تحقيق طموحه في كرة القدم عليه عدم التوقف حتى في فترة الراحة، وأن يكون أكثر اجتهاداً)).