«ناشئو القوى» يحققون إنجازاً ذهبياً في البطولة العربية

توجت مريم كريم عداءة منتخبنا الوطني لألعاب القوى للناشئات بالميدالية الذهبية، بعد حصولها على المركز الأول في سباق 400 متر عدواً، في البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي اختتمت في الطائف بالمملكة العربية السعودية، أمس، بمشارك 400 ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية.

وشهد نهائي سباق 400 متر عدو، منافسة قوية بين المشاركات، وتمكنت العداءة مريم كريم من انتزاع الميدالية الذهبية واللقب بعدما حققت زمناً قدره 55.09 ثانية، وكانت قبلها قد تصدرت المنافسات التأهيلية محققة أفضل زمن بين المشاركات وقدره 57.71 ثانية، لتؤكد جدارتها بتحقيق الإنجازات، إذ سبق وفازت خلال عام 2024، بذهبيتي البطولة العربية بمصر في مايو، والألعاب الخليجية الأولى للشباب بالإمارات في أبريل.

وشارك اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، في مراسم تتويج بطلات السباق، حيث حلت التونسية ليندة بنت حسن نائلي في المركز الثاني ونالت الفضية بزمن 57.56 ثانية، والجزائرية دعاء بن صافي في المركز الثالث ونالت البرونزية بزمن 57.61 ثانية.

ترتيب

ويحتل منتخبنا الوطني للناشئين والناشئات، المركز السابع في الترتيب العام للبطولة العربية الحالية، بعد ذهبية مريم كريم، وفضية سالم المقبالي في رمي الجلة، بحلوله في المركز الثاني للمسابقة، مسجلاً رقماً جديداً للدولة وقدره 16.22 متراً، بينما تتصدر المغرب الترتيب العام برصيد 4 ذهبيات، وفضيتين، و5 برونزيات، وتليها مصر برصيد 3 ذهبيات و4 فضيات، وتونس 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة، والجزائر 3 ذهبيات فضيتين و5 برونزيات، والسعودية ذهبيتين و4 فضيات و5 برونزيات، وقطر ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، أن وصول منتخبنا الوطني إلى منصة تتويج البطولة العربية للناشئين والناشئات بالمملكة العربية السعودية، يؤشر على نجاح الاستراتيجية التي يعمل عليها الاتحاد الإماراتي في تبني المواهب الواعدة، وبناء أجيال قادرة على تحقيق التنافسية في البطولات الخارجية، وأثنى على الأداء المميز للاعبي ولاعبات المنتخب في البطولة، والمستويات المتطورة وسط منافسة قوية من نحو 400 لاعب ولاعبة، وقال إن النتائج التي تحققت تمثل دافعاً كبيراً لأبطال الدولة في المنافسة على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في البطولات المقبلة.