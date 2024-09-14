«يد مليحة» إلى الكويت للمشاركة في بطولة الأندية العربية

غادرت بعثة فريق كرة اليد بنادي مليحة أمس متوجهة إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في البطولة العربية الـ39 للأندية أبطال التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، وكان في وداع البعثة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من المسؤولين.

وسيخوض فريق مليحة مباراته الأولى أمام فريق الحشد العراقي في الخامسة مساء بعد غدٍ في الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة الثانية.

ووجه إبراهيم سالم الحمادي، مدير الفريق، جزيل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة النادي بقيادة محمد سلطان الخاصوني لرعايته واهتمامه وتوفير جل متطلبات النجاح للفريق، التي تستهدف الجهوزية التامة لموسم يحقق الفريق خلاله الطموحات المنشودة إلى جانب التمثيل المشرف في المحافل الخارجية.