فهد عبدالرحمن لـ«البيان »: فرصة «الأبيض» كبيرة في التأهل إلى المونديال

توجه فهد عبدالرحمن، منتخبنا الوطني ونادي الوصل السابق، بالشكر إلى لاعبي منتخبنا الوطني على جهودهم أمام منتخبي قطر وإيران في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية التأهيلية، وشدد على أن فرصة ((الأبيض)) لا تزال قائمة وكبيرة في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، على الرغم من الخسارة أمام إيران في استاد هزاع بن زايد، لكنه في الوقت نفسه أبدى تحفظاً على البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، وقال: ((للأسف المدرب يأتي إلينا باسمه وليس بعمله)).

وأضاف: ((يأتينا المدرب للعمل في الدولة، ويحمل سيرة ذاتية تتضمن عمله التدريبي مع أسماء فرق ومنتخبات، ولا نراه يعمل في أرض الملعب سواء في التدريبات أو المباريات، ومن خلال مباراتي منتخبنا أمام قطر وإيران، رأينا أن اللاعبين هم من يؤدون واجباتهم بدافع وحافز ذاتي، ولم نرَ أسلوب لعب أو خطة تطبق على أرض الملعب، ولا يمكن أن يقنعني أحد بأن التحضيرات الحالية للمنتخب من خلال التجمعات لفترات قصيرة، ودون خوض أي مباريات ودية، كافية لتقديم الأداء الجيد، وتحقيق النتائج الإيجابية)).

خطط ومفاجآت

أكمل فهد عبدالرحمن، أحد نجوم منتخبنا في مونديال إيطاليا 1990، مضيفاً: ((تحدث الجميع عقب مباراتنا مع قطر بأن التغييرات أثمرت قلب النتيجة، وتحقيق فوز كبير في الجولة الأولى بنتيجة 3 - 1، والحقيقة أن اللاعبين الذين دخلوا إلى أرض الملعب أدوا واجباتهم في الشوط الثاني، لأنه لا يمكن أن تلعب بطريقة دفاعية طوال 90 دقيقة، ولا بد أن تكون لدى المدرب خطط ومفاجآت، مع عدم إعطاء أي منتخب أكبر من حجمه، لأن كرة القدم في النهاية 11 لاعباً ضد 11 لاعباً، ولذا الثقة مطلوبة في لاعبي منتخبنا، وقدرتهم على تنفيذ المطلوب داخل المستطيل الأخضر)).

وأردف: ((خريطة الكرة الآسيوية تغيرت عن السابق، والمنتخبات القوية سابقاً لم يكن منها منتخب اليابان على سبيل المثال، لكنه أصبح الآن قوة لا يستهان بها على مستوى العالم، ولا يجب علينا عقد مقارنات بين الأجيال، ولا بد أن نثق بالجيل الحالي، بعدما تم توفير كل الإمكانات لتكرار الوصول إلى المونديال، الذي سبق ووصلنا إليه في ظروف أصعب وإمكانات أقل، والكرة الآن في ملعب اللاعبين أنفسهم، لأننا لم نرَ من المدرب خطة واضحة أو جملاً فنية تنفذ خلال المباراتين، وخاصة المباراة الثانية التي خسرناها أمام المنتخب الإيراني 0 - 1)).

الاستحواذ والأهداف

وقال لاعب منتخبنا الوطني السابق: ((لم يعد المنتخب الإيراني مرعباً كما كان سابقاً، وكسبنا خلال المباراة بخطأ فردي من لاعبنا، والبعض تحدث عن نسبة استحواذ منتخبنا، وأنه كان الأفضل في المباراة، ولكن هذا لم يفد ((الأبيض)) بشيء، لأن المباريات لا تحسم إلا بالأهداف، ونحن لم نسجل، بل تلقينا هدفاً، ما يعني أننا خسرنا، لأن الفوز لا يأتي بالاستحواذ فقط، ولكن بالجرأة والمجازفة الهجومية، وليس التمرير في المنطقة الخلفية واللعب على المضمون في نصف ملعبنا فقط)).

وعن مواجهتي منتخبنا أمام منتخبي كوريا الشمالية وأوزبكستان يومي 10 و15 أكتوبر المقبل، قال فهد عبدالرحمن: ((لا يجب الاستهانة بأي فريق، ولكن في الوقت نفسه علينا إعطاء كل منافس قيمته الحقيقية، مع تقييم أنفسنا أولاً بشكل دقيق، والتعامل مع المباراتين المقبلتين كأنهما نهائي لا بد من الحصول فيهما على النقاط كاملة، لزيادة معدلات صعودنا المباشر إلى المونديال، كما لا بد من ربط منظومة الاحتراف في الأندية بمردود اللاعب واختياره ضمن صفوف المنتخب الوطني، لزيادة الحافز المعنوي والمادي للاعبين الدوليين، بمعنى أن تكون هناك مكافآت مالية خاصة تصرف من الأندية للاعب الذي يتم اختياره لتمثيل الدولة في المنتخبات الوطنية، وأن تتم مناقشة المدرب في المعايير الموضوعة لاختياراته للاعبين، لأن هناك من يستحق تمثيل منتخبنا، ولم يتم استدعاؤه)).