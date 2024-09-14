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مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ونوتنجهام فورست يصعق ليفربول

9/14/2024 7:17:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز مانشستر سيتي 2 - 1 على ضيفه برنتفورد، أمس، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليواصل بدايته المثالية للموسم. حقق برنتفورد بداية مثالية عندما افتتح يوان ويسا التسجيل بعد 22 ثانية من انطلاق المباراة ليصعق الجماهير في ملعب الاتحاد، لكن هالاند أدرك التعادل في الدقيقة 20، قبل أن يتقدم لفريقه 2 - 1 ويحرز هدفه التاسع هذا الموسم.

على جانب آخر، حقق نوتنجهام فورست مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه ليفربول بنتيجة 1 - صفر ضمن منافسات الجولة ذاتها، سجل كالوم هودسون أودوي الهدف الوحيد في الدقيقة 72 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

في حين عاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بفوزه على مضيفه ساوثمبتون 3 - 0، ليرفع يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، بينما تجرع ساوثمبتون خسارته الرابعة توالياً ليبقى في المركز الـ19 من دون نقاط، وتختتم المرحلة، اليوم، بقمة شمال لندن بين توتنهام وأرسنال، وولفرهامبتون ونيوكاسل.

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