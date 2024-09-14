«الفرسان» يتحدون الملل على شاطئ الممزر

نقل البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، تدريبات الفريق، مساء أول من أمس، إلى شاطئ الممزر بدبي، للخروج باللاعبين من ملل التدريبات اليومية على النادي، وذلك قبل خوض عدد من الاستحقاقات القوية المهمة، خلال المرحلة المقبلة.

وقاد سوزا تدريبات ((الفرسان)) التي تركزت على رفع معدلات الجوانب البدنية، وشاركهم في الفعاليات الرياضية خلال التدريب، وتضمنت الجري بطول الشاطئ، ولعب كرة قدم شاطئية، وكرة طائرة شاطئية، واختتمت بالسباحة.

ويلتقي شباب الأهلي مع ضيفه الحسين أربد الأردني في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا الثاني، والذي انتقل إليه ((الفرسان))، بعد خسارتهم أمام مضيفهم الغرافة القطري بهدف وحيد، في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد اللقاء الآسيوي سيخوض شباب الأهلي مواجهة صعبة أمام ضيفه الوحدة يوم 22 سبتمبر الجاري، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق الفريق الفوز في الجولتين الأولى والثانية على البطائح وعجمان بنتيجة واحدة 2 - 1، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الرابع، وعن النصر والشارقة في المركزين الأول والثاني.