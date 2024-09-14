«ترافيك واردن» لجودلفين بطل سباق «رن تو ذا روز» في استراليا

حقق ((ترافيك واردن)) لجودلفين لقب سباق ((رن تو ذا روز)) للفئة الثانية، لمسافة 1200 متر، على مضمار روزهيل في استراليا، أمس، وأحرز ((ترافيك واردن)) المركز الأول بعد صراع مثير على اللقب بقيادة الفارس زاك لويد وإشراف المدرب جيمس كمنغز، مسجلاً زمناً قدره 1.9.44 دقيقة، بفارق أقل من رأس عن ((آنود)) بقيادة تيموثي كلارك، وإشراف وإشراف جاي ووترهاوس.

وأكد المدرب جيمس كمنغز أن ثقته كانت كبيرة بالبطل وقال: ((إنه مهر مثير حقاً، لقد كنت مقتنعاً تماماً بأننا لم نشاهد أفضل ما لديه في التحضيرات الماضية، لكنه وجد نفسه في سباق مناسب هنا، ولا يمكن إخفاء حقيقة أن هذه أفضل خيول موجودة في سيدني وعادت للسباقات في الوقت الراهن.

إلى ذلك، أحرز ((جان بروغيل)) لقب سباق ((سانت ليجر ستيكس))، على مضمار دونكاستر العريق بالمملكة المتحدة، لمسافة 2900 متر للفئة الأولى، بقيادة الفارس سين ليفي، وإشراف إيدن أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 3.4.52 دقائق، بفارق رقبة عن((إلينوي)) الذي يشرف على تدريبه إيدن أوبراين أيضاً وقاده في السباق الفارس واين لوردان. وفاز في مسك ختام الحفل ((يبهر)) بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم لقب ((مايدن ستيكس)) لمسافة الميل بقيادة سيرين فالون وإشراف المدرب وليام هاجاس.