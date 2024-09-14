آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بعودة الرهائن



تظاهر آلاف الأشخاص في عدة مدن إسرائيلية مساء السبت للضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية.

وفي تل أبيب، استمع المتظاهرون إلى تسجيل صوتي مدته حوالي 30 ثانية لجندي إسرائيلي تم العثور عليه مؤخرا في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي تسمع فيها عائلته علامات على أنه لا يزال على قيد الحياة.

وفي التسجيل، طلب الجندي من رئيس الوزراء بنيامين الموافقة على تبادل المسجونين التابعين لحماس المحتجزين في السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتم تنظيم المظاهرة في تل أبيب تحت شعار: "لن نتخلى عنهم .. لن نستسلم". وحمل العديد من المتظاهرين لافتات تطالب بـ "إعادتهم إلى الوطن"، بينما كُتب على لافتة أخرى: "أخرجوهم من الجحيم."

ويطلب المحتجون التوصل إلى اتفاق يسهم في إطلاق سراح 101 رهينة.

وتحدثت ميخال لوبانوف، أرملة أحد الرهائن الذين قُتلوا قبل أسبوعين، عن صدمتها بعد نشر فيديو للجيش حول ظروف المعيشة في النفق بالقرب من رفح حيث وُجدت جثث الستة رهائن القتلى.

وقالت: "كان من الممكن إنقاذهم من خلال اتفاق."

وأوضحت أنها لا تريد التعاطف، بل طالبت بـ "أن تقوموا بكل ما يمكن لضمان أن تكون نهاية النساء الأخريات والرهائن مختلفة."

ويعتبر إصرار نتنياهو على شروط معينة عقبة أمام الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار في الحرب وإطلاق سراح الرهائن.