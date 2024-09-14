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مصر وإريتريا تبحثان تطورات الأوضاع في البحر الأحمر والمنطقة

9/14/2024 7:17:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحثت مصر وأريتريا أمس، تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، والظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، وكذلك التطورات في القرن الأفريقي ومنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس، وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ووزير المخابرات العامة عباس كامل، أمس، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، حيث أجريا مباحثات مع الرئيس إسياس أفورقي.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزارة الخارجية المصرية قولها على صفحتها الرسمية على ((فيسبوك)): إن عبدالعاطي برفقة كامل، قاما بزيارة أسمرة، والتقيا الرئيس الإريتري، حيث نقلا رسالة من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، للرئيس أفورقي، تناولت العلاقات الثنائية ,التطورات في المنطقة.

وأضافت أن الوزيرين استمعا إلى رؤية أفورقي، فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في البحر الأحمر، وأهمية توفير الظروف لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب.

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