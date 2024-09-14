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بدء قطر الناقلة سونيون بالبحر الأحمر

9/14/2024 7:17:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف مصدر ملاحي، أمس، عن بدء عملية قطر الناقلة سونيون التي هاجمتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر الشهر الماضي، وشكلت تهديداً بيئياً، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية. وقال المصدر: إن الناقلة سونيون التي ترفع علم اليونان وأخليت من طاقمها بعد استهدافها، يتم قطرها شمالاً تحت حراسة عسكرية.

وكانت السفينة تعرضت لهجوم الشهر الماضي من الميليشيا قبالة سواحل الحديدة وهي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام.

وأفاد المصدر بأن زورق القطر ((إييون بيلاغوس بدأ بقطر الناقلة تدريجياً باتجاه الشمال)) مضيفاً أن رادارات السفن أطفئت لأسباب أمنية.

وكانت بعثة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي قالت أمس، إن محاولة جديدة بدأت لإنقاذ الناقلة المشتعلة في البحر الأحمر. ونشرت عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي صوراً مؤرخة يوم السبت لسفنها التي ترافق السفن المتجهة إلى ناقلة النفط سونيون التي تحمل العلم اليوناني.

وقال الاتحاد الأوروبي إن البعثة ((شاركت بقوة في هذا المسعى المعقد، من خلال خلق بيئة آمنة، وهو أمر ضروري للقاطرات لإجراء عملية السحب)).

وكانت مهمة أسبيدس الأوروبية المنتشرة في المنطقة أعلنت في وقت سابق أن قطر سونيون ((ضروري لتفادي كارثة بيئية محتملة في المنطقة)). وأضافت ((لتحقيق ذلك، تعمل العديد من الجهات الحكومية والخاصة معاً)).

وتم إجلاء طاقم السفينة لعدم استهدافها، وهم 23 فلبينياً وروسيان، اليوم التالي بواسطة فرقاطة فرنسية من المهمة الأوروبية.

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