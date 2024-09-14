الجلالي رئيساً للحكومة السورية الجديدة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي، بتشكيل الوزارة في سوريا، بعد بضعة أسابيع على مجلس الشعب وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك عن الرئاسة السورية.

والجلالي حائز على إجازة في الهندسة المدنية من دمشق عام 1992، ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس المصرية عام 2000، وعمل أستاذاً مساعداً في جامعة دمشق، وفقاً لبوابة الحكومة السورية الإلكترونية. وسبق أن تولى الجلالي وزارة الاتصالات السورية، في أغسطس عام 2014، بعد أن عمل معاوناً لوزير الاتصالات والتقانة، بين عامي 2008 و2014، ورئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد بالفترة ذاتها، وعضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من عام 2005 حتى 2013، كما أنه كان عضواً في مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من عام 2008 وحتى تعيينه وزيراً للاتصالات.

وتسلم الجلالي مناصب عدة خلال السنوات الماضية في القطاعين العام والخاص، منها رئاسته الجامعة السورية الخاصة في دمشق منذ عام 2023، ورئاسة مجلس أمناء صناع الجودة العرب منذ عام 2019.

خلفاً لعرنوس

ويأتي الجلالي خلفاً لحسين عرنوس، الذي كلفه الرئيس السوري، في أغسطس 2021 بتشكيل الحكومة.

وفي يوليو الماضي فاز حزب البعث الحاكم بغالبية مقاعد مجلس الشعب، في رابع انتخابات تجرى في سوريا بعد اندلاع النزاع عام 2011.

وبحسب الدستور تصبح الحكومة منذ تأدية نواب مجلس الشعب اليمين الدستورية، حكومة تصريف أعمال.

وتنتظر الجلالي صعوبات عدة ومزمنة على خلفية استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب والعقوبات الغربية.

وستواجه حكومته مزيداً من الصعوبات بعد سنوات من الجمود السياسي رغم انحسار المعارك في كثير من المناطق، إضافة لتحديات عسكرية مرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي والقصف المتكرر في سوريا.