قتلى وجرحى في استهداف إسرائيلي لمنزل ومدرسة بغزة

واصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مستهدفاً، أمس، منزلاً من ثلاث طبقات ومدرسة إيواء، وأعلن الدفاع المدني في غزة أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً من عائلة واحدة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل: ((تم انتشال 11 شهيداً، بينهم 4 أطفال، و3 سيدات وعدد من الجرحى، بعد طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ واحد منزلاً مكوناً من ثلاثة طوابق على رؤوس ساكنيه من دون سابق إنذار، يعود لعائلة بستان)).

وبحسب بصل فإن الغارة وقعت قرابة الساعة الواحدة فجراً، والمنزل ((يؤوي نازحين من عدة عائلات))، مشيراً إلى أنه يقع قرب مدرسة الشجاعية في حي التفاح في شرق مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت غارة في المنطقة خلال الليل قبل الفائت. وأضاف في بيان، أنه استهدف قائد خلية تابعة لـ((حماس)) في منطقة الدرج والتفاح، كان متورطاً في تخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وذكر بصل أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات مماثلة في أجزاء أخرى من القطاع، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، وأشار إلى مقتل خمسة أشخاص شمال غربي مدينة غزة عندما أصابت غارة جوية مجموعة من النازحين في مدرسة دار الأرقم في مدينة غزة،، بينما ادعى الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين في ((حماس)).

مدرسة ثانية

وقال بصل: إن آلاف الفلسطينيين النازحين بسبب الحرب، التي دخلت شهرها الثاني عشر، لجأوا إلى مدرسة شهداء الزيتون. وأضاف أنه ((تم انتشال خمسة شهداء، بينهم طفلان وسيدة وعدد من الجرحى والمصابين من تحت الركام، بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخين مدرسة شهداء الزيتون في حي الزيتون في مدينة غزة)). ولم تتمكن ((فرانس برس)) من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وأضاف بصل: إن ثلاثة آخرين قضوا في غارة على منطقة المواصي في خان يونس في جنوب القطاع، حيث لجأ عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 41 ألفاً و182 قتيلاً، إلى جانب أكثر من 95 ألفاً، و280 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: ((ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 64 شهيداً، و155 مصاباً خلال الـ 48 ساعة الماضية))، وأضافت أنه في ((اليوم الـ 344 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم)).