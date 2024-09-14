تصعيد في القصف المتبادل بين إسرائيل وجنوب لبنان

تواصل، أمس، القصف المتبادل بين إسرائيل و((حزب الله)) في جنوب لبنان، حيث شهدت الأيام الماضية تصعيداً في مديات الإطلاق. وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس، أن مدينة صفد، في الشمال، تعرضت لإطلاق ومسيّرات.

وأضاف أن 55 صاروخاً وطائرة من دون طيار، اعترضتها دفاعات جوية إسرائيلية أو أصابت مناطق غير مأهولة بالسكان. وتسببت الغارات في حريق، في منطقة زراعية قريبة، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه العديد من المواقع لـ((حزب الله)) في جنوب لبنان، التي كان يتم استخدامها لاستهداف إسرائيل. وأعلن الحزب في بيانات منفصلة عن استهداف جنود إسرائيليين في ‏محيط ((ثكنة ميتات)) الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية، وتموضع مستحدث للواء 769 الإسرائيلي في ((عين مرجليوت)) بالمسيرات ‏الانقضاضية.

وكان الحزب أعلن في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا أمس، موقع ((رويسات العلم)) و((ثكنة زبدين)) الإسرائيليين بقذائف المدفعية، وموقع ((حدب يارين)) بالأسلحة المناسبة و((حدب يارون)) بالقذائف المدفعية.

قبل ذلك أعلن الحزب أن عناصره استهدفوا المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي الإسرائيلي في ((عميعاد)) بصواريخ ‏الكاتيوشا، ودبابة ميركافا إسرائيلية على طريق ((‏رويسات العلم)) بصاروخ موجه.

واستهدف عناصر الحزب، بحسب بيانات سابقة، قاعدة ومقر اللواء المدفعي الإسرائيلي في ((يفتاح إليقليط)) شمال غربي بحيرة طبريا ‏بصواريخ الكاتيوشا، ومقر لواء حرمون 810 في ثكنة ((معاليه غولاني)) بمسيرة انقضاضية، رداً على قصف إسرائيل ليلاً بلدة ((‏كفررمان)) في جنوب لبنان، واستهدف كذلك مرابض مدفعية في ((الزاعورة)) بالأسلحة الصاروخية. ونعى الحزب ليل الجمعة أحد عناصره من بلدة ((القماطية)) في جبل لبنان.