موسكو تهدد برد «شديد القسوة» على تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى

السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية ما زال يثير ردود فعل غاضبة ومهددة لدى القادة الروس، الذين يجزمون أن الغرب قد اتخذ القرار رغم عدم الإعلان عنه، وهددوا برد ((شديد القسوة))، بل إن أحدهم هدد بتحويل كييف إلى ((كتلة منصهرة)).

وقال نائب الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس: إن الولايات المتحدة أعطت كييف شيكاً على بياض وتفويضاً كاملاً لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، مشيراً إلى أن ردود فعل موسكو ستكون ((شديدة القسوة)). وأضاف: ((لقد قال الرئيس الروسي كل شيء حول هذا الموضوع. القرار (للسماح لكييف بشن الهجمات) موجود هناك، وتم إعطاء شيك على بياض وتفويض كامل وتسهيلات لعملاء كييف، لذلك سنرد بشكل عنيف. هناك عنصر من المخاطرة الجادة هنا، لأن المعارضين في واشنطن ولندن وأماكن أخرى يقللون بوضوح من درجة خطورة اللعبة، التي يواصلون لعبها))، بحسب وكالة ((تاس)) الروسية للأنباء.

وكان نائب الوزير قال في وقت سابق، أمس: إن روسيا تعرف أن الغرب قد اتخذ بالفعل قرارات بشأن الضربات في عمق الأراضي الروسية، وأرسل الإشارات المناسبة إلى كييف. وأضاف، إن الحكومتين الأمريكية والبريطانية تدفعان الصراع نحو مستويات لا يمكن التحكم فيها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا لن تقدر على ضرب العمق الروسي بدون دعم الغرب، وذلك بسبب احتياجها إلى المعلومات الاستخباراتية من الأقمار الاصطناعية والمهام الجوية لفعل ذلك، وأشار إلى أن موسكو ستتخذ قرارات بناء على التهديدات التي ستظهر للاتحاد الروسي.

كتلة منصهرة

وواصل المسؤولون في موسكو الإدلاء بتصريحات علنية تحذر من أن الضربات بعيدة المدى، من شأنها أن تثير المزيد من التصعيد بين روسيا والغرب. ونقلت وكالة ((رويترز)) عن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إن روسيا بوسعها تدمير العاصمة الأوكرانية كييف بأسلحة غير نووية رداً على استخدام أوكرانيا لصواريخ غربية بعيدة المدى.

وأضاف أن موسكو لديها بالفعل أسساً رسمية لاستخدام أسلحة نووية، منذ توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية، لكن يمكنها بدلاً من ذلك استخدام أسلحة تكنولوجية متطورة جديدة لديها لتحول كييف إلى ((كتلة منصهرة عملاقة)) عندما ينفد صبرها.

حرب عالمية

في أمريكا ثمة من يرفضون مثل هذا التصعيد، وكتب نائب مساعد البنتاغون السابق، ستيفن بريان، إن الإذن المحتمل بإطلاق أسلحة غربية بعيدة المدى إلى عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى حرب عالمية. وجاء في المقال بعنوان ((الأسلحة والاستراتيجية)) أنه ((سيكون من المبالغة القول إن هذه خطوة مجنونة ومتهورة. إنها أخطر خطوة بالنسبة للولايات المتحدة وحلف الناتو، وستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة)). ويعتقد الكاتب أن واشنطن تدرس السماح بتوجيه ضربات بالأسلحة الغربية إلى عمق الأراضي الروسية، لأن أوكرانيا قد تنهار في الصراع حتى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، الجمعة، أن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية حول عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها،

وقال: ((لم أقل إننا لا نأخذ على محمل الجد تهديدات بوتين، نحن نأخذها على محمل الجد))، وأوضح أن الولايات المتحدة لم تغير نهجها لتقييد استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل كييف، مؤكداً أنها لن تعلن عن تغييرات بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن.