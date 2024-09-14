«كهرباء دبي» تحفز الطلبة للحفاظ على البيئة

شهدت الفعاليات التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتشجيع طلاب المدارس على استقبال العام الدراسي الجديد بنشاط وتفاؤل إقبالاً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية.

وضمن مشاركة الهيئة في مبادرة ((مرحباً مدرستي)) السنوية التي نظمتها منطقة دبي التعليمية، وفي مبادرة ((العودة للمدارس)) 2024 التي نظمتها مدينة الطفل في دبي، جالت شخصيتا الهيئة الكرتونيتان ((نور وحياة)) اللتان تمثلان الكهرباء والمياه على 20 منشأة تعليمية حكومية في دبي وقدمتا أنشطة توعية وتربوية ومسابقات ترفيهية، إلى جانب تقديم فقرات تثقيفية وترفيهية على مسرح مدينة الطفل.

وهدفت فعاليات الهيئة إلى تعزيز البيئة الدراسية الإيجابية، ودعم العودة السلسة للطلاب إلى الأجواء الدراسية، إلى جانب تحفيزهم على تبني القيم النبيلة وسلوكيات يومية بسيطة تسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية الثمينة، وغرس روح المسؤولية في نفوسهم.

وتتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33 ودعم جاهزية الأجيال للمستقبل. وفي إطار مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، تسعى الهيئة إلى دعم قطاع التعليم الحيوي، والارتقاء برفاهية الأطفال وتمكينهم من التنعم بحياة صحية وآمنة. وتشارك الهيئة في مجموعة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحفيز الطلاب على استقبال العام الدراسي بهمة وإيجابية، وتوفير بيئة مشجعة على النجاح والتميز والتفوق، ليكونوا داعماً أساسياً لمسيرة التنمية.