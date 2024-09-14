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شرطة دبي تعزز مهارات موظفيها الإعلامية

9/14/2024 7:17:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عقدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية بدبي، ورشة بعنوان ((المتحدث الرسمي))، بهدف تعزيز مهارات الشباب الإعلامية، وتمكينهم من أحدث الأدوات والتقنيات الفعالة في القطاع الإعلامي.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن التحاق الموظفين في الدورات الإعلامية ضرورة ملحة، نظراً للتطور السريع والمتزايد في قطاع الإعلام والأدوات والتكنولوجيا والوسائط المتعددة التي أصبحت عملية الإعلام تستند إليها، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات التدريبية والممارسات مع الجهات الإعلامية المتخصصة لضمان استدامة منظومة العمل الإعلامية.

وأضاف: تعد المهارات الإعلامية اليوم ضرورة لأي موظف، فهي تلعب دوراً محورياً في تحسين التواصل الداخلي والخارجي، وتعزيز دور المؤسسة في المجتمع.

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