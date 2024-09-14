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عبد العزيز وراشد النعيمي يحضران أفراح الجسمي والحمادي

9/14/2024 7:17:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المغفور له، محمد زكريا الجسمي، بمناسبة زفاف نجلها عبدالله، إلى كريمة أحمد محمد الحمادي، وذلك في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان.

وهنأ الشيخ عبد العزيز بن حميد، والشيخ راشد بن حميد، العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنين للعريسين حياة أسرية مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين وأعيان البلاد والمدعوين، وقدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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