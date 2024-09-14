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طرح مسارات جديدة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية

9/14/2024 7:17:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي عن طرح مسارات جديدة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في التربية أثناء الخدمة، وبرنامج دبلوم الدراسات العليا في التربية للمرحلة الثانوية ما قبل الخدمة، لتمكين التربويين والمعلمين الطموحين من الحصول على برامج أكاديمية معتمدة في تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة الكلية : ((تهتم كلية الإمارات للتطوير التربوي بتزويد معلمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالمهارات والممارسات المبتكرة اللازمة لرفع مستوى التعليم في مدارس دولة الإمارات)).

وأشارت إلى أن المخرجات التعليمية للبرامج الأكاديمية الجديدة التي تطرحها الكلية لا تركز فقط على المتطلبات العامة لمجال الدراسة، بل تشمل المهارات والكفاءات خارج التخصص الأكاديمي، مثل مهارات الاتصال، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، التي جميعها تدعم وتعزز الأنشطة التعليمية بما ينعكس على تطوير المهارات، وتحسين الكفاءات لدى التربويين والمعلمين، كما تتميز برامج الكلية كافة بطابع محلي ودولي في محتواها ومعاييرها، حيث تغطي أسساً قوية في النظريات والممارسات التي تمكن التربويين الطلبة من التفاعل والنقد البناء لكل القضايا التعليمية العالمية، التي تنعكس على الاحتياجات التعليمية والثقافية لدولة الإمارات.

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