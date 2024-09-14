«أبوظبي لطب الأعصاب» يستعرض أحدث علاجات الشقيقة

يستعرض مؤتمر أبوظبي الرابع لطب الأعصاب الذي انطلقت أعماله أول من أمس، أحدث العلاجات والأدوية في الشقيقة أو الصداع النصفي الحاد، والتي تحدث فرقاً حقيقياً للمرضى وتخفف الألم عنهم، بالإضافة إلى آخر المستجدات التي طرأت على طب الأعصاب من ورعاية وأدوية حديثة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويشارك في فعاليات المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم، وتنظمه جمعية الإمارات لطب الأعصاب تحت رعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) التابعة لمجموعة ((بيورهيلث))، نخبة من الخبراء والأطباء والممرضين والباحثين والمتخصصين في مجال طب الأعصاب من داخل وخارج الدولة.

وأفاد الدكتور ناجي رياشي، استشاري طب الأعصاب في مدينة الشيخ شخبوط الطبية رئيس المؤتمربأن المشاركين من الأطباء والباحثين استعرضوا أنواعاً عدة من العلاجات الحديثة الخاصة بالشقيقة أو الصداع النصفي الحاد، وآخر ما توصلت إليه العلاجات والأدوية الحديثة.