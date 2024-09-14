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تخريج دورتي المهارات المرورية وقيادة الدراجات النارية في شرطة أبوظبي

9/14/2024 7:17:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 24 منتسباً بدورتين الأولى حول ((مهارات المطاردة المرورية الميدانية)) والثانية حول مهارات قيادة الدراجات النارية، واللتين عقدهما فرع التدريب المروري في معهد العدالة الجنائية بمدينة العين التابع لإدارة المعاهد الشرطية بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية حرص شرطة أبوظبي على تأهيل وتطوير منتسبيها ضمن الخطط التدريبية السنوية بأحدث المعارف والتطبيقات، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم وإكسابهم الخبرات والمعارف التخصصية، مشيراً إلى أهمية دعم الجانب النظري بالتدريب للقيام بمهامهم الموكلة إليهم والحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز مسيرة الأمن والسلامة العامة.

وحضر التخريج العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي والمقدم محمد يوسف الحمادي مدير معهد العدالة الجنائية والنقيب مروان أحمد الحمادي ضابط الدوريات الأمنية للاستجابة وعدد من الضباط والأفراد.

وأوضح محمد سعيد النعيمي مدير فرع التدريب المروري بالعين أنه تم تأهيل المنتسبين على رفع الكفاءة الميدانية ضمن مهام العمل في المرور والدوريات الأمنية.

وتلقى أفراد الدوريات تدريبات لاستخدام الفنون التكتيكية ومهارات التجاوب مع الأحداث الأمنية بمختلف أشكالها لرفع جاهزيتهم في التعامل مع كل أشكال الجريمة والمخالفات المرورية.

ونفذ الخريجون سيناريو واقعياً مميزاً في كيفية التصدي لأحد المخالفين يقود سيارته بتهور ورفضه لإتباع التعليمات وقواعد السلامة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مديرية شرطة العين، إدارة العمليات المركزية، إدارة المهام الخاصة، إدارة الأسلحة والمتفجرات، مركز القيادة والتحكم (العين) وإدارة طيران شرطة أبوظبي، وإدارة التفتيش الأمني k9، ضمن إطار إيجاد حلول لمختلف التحديات التي يمكن أن تواجههم في مسيرتهم الشرطية.

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