إطلاق برنامج «سفراء» لتعزيز المواطنة الإيجابية خارج الإمارات

أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة برنامج ((سفراء))، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم المواطنة الإيجابية خارج حدود الدولة، سواء على المستوى الجغرافي أو السيبراني.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الجمعية المستمرة لترسيخ السلوكيات والممارسات الإيجابية التي تعكس القيم الإماراتية الأصيلة، ليس فقط داخل الدولة، بل على المستوى العالمي.

وتم الإعلان عن البرنامج خلال الجلسة الحوارية الشبابية ((سفراء الإمارات))، بحضور عبد الرحمن محمد بن كرم، الشباب الإماراتي في مملكة البحرين خريج برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، والمهندس علي سالم النعيمي، مستشار علاقات مجتمعية في جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، واليازية العلي، رئيس وفد برنامج ((سفينة شباب العالم)) في اليابان، وأقيمت الجلسة في مقر الجمعية، وشهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين الشباب، وأبرزت أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المواطن الإماراتي كسفير لوطنه في مختلف المحافل الدولية.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية: ((إن إطلاق برنامج ((سفراء)) يأتي استكمالاً لسلسلة المبادرات التي تنفذها الجمعية لتعزيز قيم المواطنة الإيجابية، حيث يركز البرنامج على توعية المواطنين بواجباتهم وأدوارهم عندما يوجدون خارج حدود الدولة أو في العالم السيبراني))، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل إرشادات وتوجيهات تساعد المواطن الإماراتي على فهم مسؤولياته كسفير لبلده، ما يعزز من الصورة الإيجابية للإمارات على المستوى الدولي، ويؤكد ارتباط الماضي بالحاضر والمستقبل في بناء نموذج حضاري فريد.

وأوضح أن ((إطلاق برنامج ((سفراء)) لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو تمكين المواطن الإماراتي من ممارسة دوره ومسؤوليته بوعي كامل سواء في الخارج أم في الفضاء السيبراني، حيث يستهدف البرنامج أن يكون كل مواطن سفيراً يعكس قيم الانتماء والالتزام بوطنه، ونموذجاً يحتذى في التعامل مع الثقافات المختلفة ومواجهة التحديات)).

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن برنامج ((سفراء)) استجابة لتوجه الدولة نحو بناء مجتمع عالمي يتميز بالتسامح والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، سواء على الصعيد الجغرافي أم الافتراضي، لافتاً إلى أن البرنامج سيعزز من فهم الشباب الإماراتي لدورهم ومسؤولياتهم، ويدعم رؤية الإمارات في ترسيخ مكانتها الحضارية بين الدول.