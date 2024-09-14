الإمارات ترسم خريطة جينية لمواطنيها من أجل أجيال أكثر صحة

يعد برنامج الجينوم الإماراتي من أكبر المشاريع الوطنية الصحية والذي يهدف إلى استخدام البيانات الجينية الوراثية لمواطني الدولة، وتحليلها والاستفادة منها في تحسين الصحة العامة وتزويد المواطنين بجينوم مرجعي خاص ودمج البيانات الجينية بقاعدة البيانات الخاصة بإدارة الرعاية الصحية، ويستخدم البرنامج تقنية متواليات متقدمة لإيجاد قاعدة بيانات جينوم، كجزء من الرعاية السريرية بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية والمزمنة مثل: السمنة والسكري وضغط الدم وأمراض والربو والوصول إلى شخصي لكل مريض حسب العوامل الوراثية من خلال استخدام العلوم الجينية والتقنيات الحديثة المبتكرة حول التنميط والتسلسل الجيني للتعرف إلى البصمة الجينية.



يسهم برنامج الجينوم الإماراتي في توقع قابلية الإصابة ببعض الأمراض من خلال قراءة الجينوم الكامل، ووضع خطة علاجية ووقائية للمجتمع بناء على نتائج التحليل الجيني للمواطنين وسيتم الاستفادة من نتائج البرنامج في تطوير علاجات وفحوص جديدة تُمكن العاملين في مجال الرعاية الصحية من توفير عدة خيارات للتشخيص والعلاج الطبي، بالإضافة إلى تقديم برامج مخصصة ووقائية مصممة وفقاً للتركيب الجيني للفرد.

وكشف مجلس الإمارات للجينوم أن أبرز النتائج التي توصّلت إليها دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي الكشف عن أكثر من خمسة ملايين متغير جيني مما سيسهم في فهم أعمق للعوامل الجينية المرتبطة بالأمراض الوراثية، كذلك تم إطلاق منصة الجينوم المرجعي الإماراتي التي توفّر نتائج الدراسة للأطباء والباحثين وتتيح لهم فهم التركيب الجيني للمواطنين بشكل أفضل.

وقد تمكن الباحثون المشاركون في أحدث دراسة وطنية من خلال تحليل 50 ألف عينة جينية، من اكتشاف 5,296,683 متغيراً جينياً، تمثّل 12 % من المتغيرات الوراثية الجديدة وغير المكتشفة في خريطة الجينوم الإماراتي، وسوف تُسهم هذه النتائج الواعدة في إنشاء مرجعية جينية تشكّل ركيزة أساسية لفهم الأساس الجيني للصحة والأمراض في دولة الإمارات بشكل أفضل، مع فتح آفاق جديدة في علم الصيدلة الجينية، وتعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار في مجالات بحثية جديدة.

وتُعد هذه الدراسة، الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث التركيز على التنوع الجيني في المنطقة العربية، وهو ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية وقيمتها العلمية؛ حيث تعتمد 90 % من الدراسات الجينومية التي تم إجراؤها عالمياً على أشخاص من أصول أوروبية. كما تتميز هذه الدراسة بنهجها المبتكر في تحليل التسلسل الجيني الكامل، وتغطيتها العديد من الفئات السكانية محل الدراسة.

الجينوم المرجعي

ويأتي إطلاق منصة الجينوم المرجعي الإماراتي، التي طوّرتها دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة M42، لتمثل التركيب الجيني لأكثر من 140 ألف مواطن وهي أكبر مجموعة في الشرق الأوسط حتى الآن، لتوفير بيانات ونتائج الدراسة للأطباء والباحثين لمساعدتهم على تحديد عوامل مخاطر الأمراض الوراثية الشائعة بين المواطنين وتسريع وتيرة تطوير حلول الرعاية الصحية الشخصية والوقائية. كما تُسهم هذه البيانات الحيوية في تطوير سياسات الصحة العامة والبرامج التي تعزز صحة وجودة حياة أفراد المجتمع.

توسيع العمليات

تمكّن برنامج الجينوم الاماراتي من جمع وتحليل أكثر من 600 ألف عينة جينية، محققاً 60 % من هدفه المتمثّل في جمع مليون عينة. ويستمر البرنامج في توسيع عملياته وتحقيق مستهدف البرنامج في جمع مليون عينة جينية، كما نجح في تدريب أكثر من 1000 من الكوادر الطبية الوطنية لدعم البرنامج في المراحل القادمة.

من جهة أخرى، كشف تقرير للمركز العربي للدراسات الجينية، التابع لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، أن الإمارات أكثر الدول الخليجية اهتماماً بالبحث في المسببات الجينية للأمراض النادرة. وأوضح التقرير، أن الدولة وضعت 87 سجلاً تناولت الأعراض السريرية للأمراض النادرة في مقابل 46 سجلاً رصدت المسببات الجينية لها.

وقال عبدالله بن سوقات، عضو مجلس أمناء جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية: يعتبر التقرير دراسة تحليلية للبحوث الصادرة من الدول العربية حول الأمراض النادرة، وهي الأمراض التي يقل معدل انتشارها عن 10 لكل 100 ألف مولود على قيد الحياة، ويستند التقرير إلى البيانات المنشورة في قاعدة بيانات فهرست الأمراض الوراثية لدى العرب، التي يتم تحديثها بصفة دورية وفقاً لأحدث البحوث والدراسات المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة عالمياً لتصبح على مدار أكثر من 10 سنوات أكبر قاعدة بيانات جينية للشعوب العربية على مستوى العالم.

واستعرض التقرير البحوث الصادرة من الدول الخليجية حول الأمراض النادرة، حيث رصدت قاعدة بيانات الأمراض الوراثية لدى العرب، قلة عدد سجلات المسببات الجينية للأمراض النادرة مقارنة بالسجلات السريرية التي تتناول أعراض هذه الأمراض، إلا أن السعودية والإمارات أبدت كل منهما إيجابية أكثر في البحث عن المسببات الجينية للأمراض النادرة. ففي السعودية، رصدت قاعدة البيانات، 83 سجلاً تناولت الأعراض السريرية للأمراض النادرة مقارنة بـ57 سجلاً تناولت المسببات الجينية للمرض. وبالنسبة للإمارات تم رصد 87 سجلاً تناولت الأعراض السريرية للأمراض النادرة مقابل 46 سجلاً رصدت المسببات الجينية لها.

أما عن البحوث الصادرة عن الدول الخليجية الأخرى مجتمعة، بما فيها قطر وعُمان والكويت والبحرين، فقد تم رصد 350 سجلاً حول الأعراض السريرية للأمراض النادرة مقابل 49 سجلاً فقط حول المسببات الجينية للإصابة بالأمراض النادرة. وأشار التقرير، إلى أن هذا الواقع لا ينطبق على الأمراض النادرة فقط، إنما ينطبق على كافة الأمراض الجينية المدرجة في قاعدة البيانات التي وصل إجمالي عدد السجلات المدرجة فيها إلى 1870 سجلاً يختص كل منها إما بمرض معين أو بجين ما.

كما يمكن أن يتضمن كل سجل من هذه السجلات عدداً من الأبحاث التي تصب بياناتها في الموضوع الخاص بالسجل. وعلى الرغم من أن نسبة السجلات في قاعدة البيانات حول المسببات الجينية للأمراض لم تتعدَّ نسبة الثلث، فإن نسبة السجلات السريرية التي تتناول النمط الظاهري للمرض تستحوذ على الثلثين الباقيين، فيما تعتبر 75 % من الأمراض النادرة تصيب الأطفال، والاضطرابات الجينية هي السبب الرئيس وراء الإصابة بمعظم هذه الأمراض.

وأكد معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن الإمارات تسعى إلى تعزيز الاستثمار في البحوث والدراسات، وتشجيع الشباب على الابتكار والبحث العلمي، وتهتم بهذا النوع من الاستثمار تحقيقاً لاستراتيجيتها في الاستدامة وتحقيق حياة صحية طويلة ومتجددة والارتقاء بجودة الحياة التي تعتبر من أولويات استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشارإلى أن الاستثمار في الصحة، والوقاية، الخطوة الأولى نحو بناء مجتمعات صحية ومزدهرة، مؤكداً أهمية دعم وتشجيع البحث العلمي والطب القائم على البراهين والأدلة العلمية، فهما الأساس لتقديم الرعاية الصحية ذات الجودة وتحقيق التطور في مجالات الطب والكيمياء السريرية والطب الجيني.

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن خطتها تتضمن توسيع نطاق فحوص ما قبل الزواج؛ لتشمل إضافة فحص 600 جين مسبب للأمراض الوراثية لدى الأبناء، بهدف تعزيز استقرار الحياة الزوجية، ومنع العوامل المسببة لأمراض وعلل في الأجيال القادمة بسبب الجينات الوراثية.

وأعلنت الوزارة أن مختبراً مرجعياً تابعاً لها، يتولى فحص جينات الأمراض الوراثية، لدى المقبلين على الزواج، مشيرة إلى إمكانية القيام بذلك بالتعاون مع مختبر خاص، شريطة أن تتولى الوزارة الإشراف على الفحوص وتوفير الكوادر الطبية والتمريضية للقيام بعملية الفحص.

وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة: إن الأمراض الجينية تشمل انيميا الدم وبعض الأمراض الأخرى المنتشرة في الدولة، لافتاً إلى وجود 7 مراكز صحية تتبع الوزارة تقدم حالياً فحوص ما قبل الزواج الإلزامية لكافة المقبلين على الزواج تهتم بأكثر الأمراض المعدية والوراثية شيوعاً في دول الشرق الأوسط، وتشمل أمراض الدم الوراثية، فصيلة الدم والثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وإخلافات الهيموجلوبين، أما فحوص الأمراض المعدية والمنقولة جنسياً فتضم الإيدز والتهاب الكبد الوبائي «ب، ج» والزهري، بالإضافة إلى المناعة ضد الحصبة الألمانية للمرأة.

وقالت الدكتورة مريم محمد مطر، المؤسس ورئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية إن المؤتمر الدولي للقمة الـ26 للكيمياء السريرية والمخبرية الذي أقيم في دبي، كشف أن 3 إلى 6 % من المواليد الجدد يعانون من اضطرابات خلقية، مشيرة إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تطور الاضطرابات الخلقية، بما في ذلك الاستعداد الوراثي، صحة الأم، التعرض البيئي والعوامل الاجتماعية والاقتصادية.

ولفتت الدكتورة مريم إلى أن الإمارات تمكنت ولأول مرة من الإعلان عن سلسلة نماذج متعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بالعمر، وتوليد البيانات البيولوجية الاصطناعية، واكتشاف الأهداف، ونمذجة الأمراض، والعديد من المهام الأخرى.

وقالت رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، إن الجمعية قدمت خدمات لأكثر من 33 ألفاً و282 مستفيداً في المجتمع الإماراتي، كما أسهمت في إقرار ستة تشريعات مهمة عن الأمراض الجينية.

وأضافت: «نحن أول من بادر بالمسح الوطني للخريطة الجينية في الإمارات، كما أن الجمعية تعد أول مؤسسة على مستوى الخليج والوطن العربي، طرحت علم فوق الجينات والشيخوخة، كما نُعد أول من تكلم عن الطب الشخصي، لأن هدفنا الأساسي أن يظل الإنسان بحالة صحية جيدة، بما يسهم في إطالة متوسط العمر»، مؤكدة أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، تركز على فئة الشباب والجامعات والكليات، لرفع الوعي لديهم، وتمكينهم من أدوات الوقاية.

الفرق بين «الوراثي» و«الجيني»

وأوضحت مطر أن هناك فارقاً بين المرض الوراثي والمرض الجيني، فالمرض الوراثي يحدث للطفل نتيجة انتقال الطفرة الجينية من أحد الأبوين، أما المرض الجيني فيعني أن الطفل هو أول شخص يحمل تلك الطفرة، محذرة من المكملات الغذائية، وما يتردد حولها بشأن تعديل الأنزيمات.

وأكدت أهمية التأثير الجيني للأصول الإنسانية والجنس الإنساني، فالمرأة غير الرجل، لأن هناك خمسة أيام مرتبطة بهرمونات أنثوية يجب عدم اتخاذ مكملات غذائية فيها، على عكس الرجل الذي قد يستخدمها أثناء الرياضة، ومن ثم لا بد من مراجعة الطبيب قبل اللجوء إليها، مشيرة إلى أن الجامعات، تلعب دوراً حيوياً في تطوير القواعد البيانية الجينية، ولا سيما في دولة الإمارات التي تسعى جاهدة إلى تعزيز قدراتها في مجال الأبحاث الطبية الحديثة، مما أثمر حزمة من الدراسات والأبحاث ساهمت وما زالت في كشف الأساس الجيني لهذه الأمراض، وأبرزها السكري، والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والزهايمر، بجانب تطوير طرق تشخيص علاج فعالة، مما يساهم في تحسين نوعية الحياة للأفراد وعائلاتهم.

وأكد عدد من الأكاديميين أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الأمراض الجينية من خلال برامج الفحص الجيني والتوعية الصحية للحد من انتشار هذه الأمراض وتحسين جودة الحياة للمصابين بها، لافتين إلى أن هناك 3 تحديات رئيسة تواجه السيطرة على هذا النوع من الأمراض وهي: نقص الوعي المجتمعي بخطورة هذه الأمراض، وارتفاع تكلفة العلاج، ونقص الأبحاث التي تقود إلى فهم آليات الأمراض الجينية بشكل أفضل وتطوير علاجات جديدة.

وقالت البروفيسورة حبيبة الصفار، عميد كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: تُعد الدراسات الجينية للأمراض الشائعة من الأولويات البحثية في مركز التكنولوجيا الحيوية بالجامعة، وذلك بهدف كشف الأساس الجيني لهذه الأمراض وتطوير طرق تشخيص وعلاج فعالة، لافتة إلى التركيز على مرض السكري من النوع الأول والثاني ومضاعفاتهما حيث يشكلان تحديات صحية كبيرة في المنطقة، كما شملت الأبحاث العوامل الجينية التي تؤثر فـي قابلية الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة ونقص فيتامين د، وهشاشة العظام والتي تعتبر من المشاكل الصحية المهمة على المستوى المحلي.

أبرز النتائج

وحول أبرز النتائج والحلول للدراسات والأبحاث التي أنجزت حول الأمراض الجينية الإماراتية، أشارت الدكتورة حبيبة الصفار إلى أن هذه الأبحاث تقودنا إلى تحسينات واعدة في مستقبل النظام الصحي في الإمارات، حيث تساهم في وضع استراتيجيات متخصصة للتعرف المبكر وإدارة الأمراض المزمنة ذات الأساس الجيني، بما في ذلك أمراض الدم والأورام السرطانية.

وأردفت: البيانات الجينية تُسهم أيضاً في تعزيز برامج الفحص الوقائي، مما يمكّن من تحديد الأفراد الذين يحملون طفرات جينية تزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة، وبالتالي توفير الفرصة لتدخلات مبكرة ومستهدفة، إضافةً إلى ذلك، يتم الاستفادة من هذه المعلومات في تحديد العلاجات التي من المحتمل أن تكون أكثر فعالية لكل مريض بناءً على تركيبه الجيني الفريد، ومع ذلك، ما زال العمل قائماً على تطوير قاعدة بيانات جينية شاملة للسكان في الإمارات، والتي من شأنها أن تعزز قدرتنا على تطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية أكثر دقة في المستقبل.

وأجرت جامعة نيويورك أبوظبي دراسة عنوانها «مستقبل صحي للإمارات»، وقال الدكتور يوسف إدغضور، الأستاذ المشارك في علم الأحياء، إن هذه الدراسة هي أول دراسة جماعية طويلة المدى في الدولة، وأجريت على 15000 مواطن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق من جميع أنحاء الدولة، بهدف تحديد عوامل الخطر المختلفة، البيئية والجينية على حد سواء، وتقييم تأثيرها على نتائج المرض.

وأضاف إن الدراسة تسعى إلى صياغة استراتيجيات وقائية مصممة خصيصاً لمواطني الدولة، وتتفاعل مع العديد من الهيئات الحكومية والعيادات والمراكز الصحية والجامعات والشركاء في نظام الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الدراسة احتفلت مؤخراً بإكمال المرحلة الأولى منها والتي سجلت المجموعة الأولية وتوصيفها، على أن تستكمل مرحلتها الثانيةهذا الشهر.

وأضاف: أظهرت بيانات الدراسة على المشاركين أن انتشار متلازمة التمثيل الغذائي، التي تعرف بأنها كوكبة من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تصل إلى 36,6 % - 44.0 % وفقاً لفريق علاج البالغين، ومبادئ الاتحاد الدولي للسكري، مع ارتفاع معدلات الإصابة بين الإناث مقارنة بالذكور، وأظهرت النتائج أن عوامل الخطر الأكثر صلة بالتنبؤ بانتشار متلازمة التمثيل الغذائي هي العمر ومؤشر كتلة الجسم وتاريخ الأسرة.

وتابع الدكتور يوسف إدغضور أن بعض نتائج الدراسة أظهرت ارتباطاً كبيراً بين مؤشر كتلة الجسم ومستويات حمض اليوريك وكذلك مع مستويات الفيتامين د.، كما كشفت وجود علاقة ترابطية بين ارتفاع معدل شحميات الدم والسمنة مع عوامل الخطر الأخرى في أكثر من 70 % و50 % من المشاركين في الدراسة على التوالي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية والتالية من الدراسة تعمل على تحليل المزيد من بيانات الكيمياء السريرية «مثل معدلات الفيتامين د» بالإضافة إلى البيانات الجينية والميكروبيوم الفموي، وهي بيانات بدأت الدراسة بجمعها وتحليلها حالياً.

مكافحة الزهايمر

وأجرت جامعة أبوظبي دراسة حول التحديات الجينية ومكافحة مرض الزهايمر في الدولة عنوانها «الاستيعاب الميكانيكي للدور المحتمل لمركبات البوليفينول الغذائية وتركيباتها النانوية في إدارة مرض الزهايمر» ونشرت في مجلة الطب الحيوي والعلاج الدوائي بدائرة «ساينس دايركت».

وقال الدكتور عبدالمجيد بن غنيمان المطيري أستاذ مساعد في علم المناعة والأمراض الميكروبية في الجامعة إن مرض الزهايمر هو أحد الأمراض العصبية التنكسية الذي يؤثر بشكل أساسي على الذاكرة والقدرات الإدراكية، ويزداد انتشاره بشكل ملحوظ مع تقدم العمر، وقد أظهرت الدراسات أن العوامل الجينية، مثل التغيرات في «جين البروتين الشحمي 4»، تزيد من خطر الإصابة وخصوصاً في دولة الإمارات التي تشهد زيادة ملحوظة في عدد الحالات نتيجة الرفع من مستوى الوعي بأعراض المرض والكشف عن الحالات الأكثر عرضة للإصابة، ولذلك يعتبر مرض الزهايمر قضية صحية متزايدة الأهمية في دولة الإمارات ولا سيما مع تزايد التعداد السكاني.

وأضاف: وفقاً للدارسة فإن مكافحة انتشار مرض الزهايمر في الإمارات تظهر اتجاهاً تصاعدياً، بسبب التحسين المستمر لمستويات الرعاية الصحية وزيادة الوعي بالمرض والعوامل الجينية المحفزة، مما يؤدي إلى تشخيص أدق وفي مراحل مبكرة، كما خلصت الدراسة إلى أن التقدم في العمر يلعب دوراً كبيراً في زيادة معدلات الإصابة، مما يستدعي استجابة فورية من نظام الرعاية الصحية في الإمارات، بما في ذلك توفير المزيد من الأدوات والبرامج التشخيصية للحد من انتشار المرض وبناء حلول علاجية مناسبة للمرضى وأسرهم.

وتابع: إن فهم الأساس الجيني لمرض الزهايمر يمكن أن يساهم في تطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية مستهدفة تعود بالنفع على سكان الإمارات.

بحوث جينية

وقال الدكتور ربيع حلواني، أستاذ علم المناعة، مدير معهد أبحاث العلوم الصحية والطبية بجامعة الشارقة، أن على الجامعات العمل على إجراء البحوث في مجال الأمراض الجينية، لأنها تلعب دوراً مهماً في تقدم التعليم والبحث العلمي، كما أن إجراء البحوث في الأمراض الجينية يساهم في فهم الأسباب الوراثية للأمراض وتطوير العلاجات والتدابير الوقائية وبالتالي.

وقال إنّ إجراء البحوث في مجال الأمراض الجينية له أهمية كبيرة على عدة مستويات، منها فهم آليات الأمراض من خلال دراسة الجينات المتورطة في تلك الأمراض، وفهم كيفية تطورها، وتطوير التشخيص المبكر والدقيق، كما أن تلك الأبحاث الجينية تتيح تطوير اختبارات جينية يمكنها تحديد الأشخاص الذين يحملون طفرات جينية معينة تزيد من خطر الإصابة بأمراض محددة.

كما يساعد فهم الأساس الجيني للأمراض، على تطوير علاجات مستهدفة، تستهدف طفرات جينية أكثر فعالية وأقل ضرراً مقارنة بالعلاجات التقليدية، إضافة إلى تطوير الطب الدقيق، حيث يتم تقديم العلاج والخدمات الصحية بناءً على الخلفية الجينية الفردية للمريض، الأمر الذي يؤدي إلى علاجات متخصصة وأكثر فعالية.

وأوضح أستاذ علم المناعة، مدير معهد أبحاث العلوم الصحية والطبية بجامعة الشارقة، أن الجامعة أولت اهتماماً بالغاً بالأمراض الجينية وعلم الوراثة من خلال الأقسام والتخصصات الأكاديمية، حيث تعد مادة العلوم الوراثية من أهم المواضيع الرئيسة التي يتم تدريسها في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في كل من كلية العلوم وكليات الطب والعلوم الصحية، كما يتم تدريب الطلبة الدارسين بتلك الكليات على أحدث التقنيات في هذا المجال، لافتاً إلى أن الجامعة أنشأت مجموعات بحثية مخصصة لدراسة الخلفية الجينية للأمراض، ومنها السرطان والاضطرابات المناعية الوراثية والسكري، كما أن إدارة الجامعة ملتزمة بتقديم الدعم لهذه المجموعات بهدف فهم أفضل الأسس الجينية لهذه الأمراض وتطوير طرق علاجية جديدة لها.

مجموعة متنوعة

وقالت الدكتورة لينا ملوخ أستاذ مساعد في كلية العلوم الطبيعية والطبية بجامعة زايد، إن الأمراض الجينية في الإمارات تشمل مجموعة متنوعة من الاضطرابات التي يمكن أن تكون ناتجة عن عوامل وراثية، وبعضها قد يكون أكثر شيوعاً بسبب الزواج بين الأقارب الذي يزيد من احتمالية توريث الجينات المتنحية المسببة للأمراض. وأفادت بأن هناك 6 أمراض جينية تعتبر من بين الأمراض الجينية الأكثر شيوعاً في الدولة وهي: الثلاسيميا، داء السكري، أمراض الدم الوراثية مثل فقر الدم المنجلي، التليف الكيسي، الأمراض الوراثية المتعلقة بفقدان السمع، متلازمة داون.

بدوره قال الدكتور فارس هواري عميد كلية العلوم في جامعة ولاية جورجيا في فورت فالي بأمريكا: تعد الأمراض الوراثية تحدياً صحياً في جميع أنحاء العالم، إلا أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الأمراض من خلال مختلف المبادرات والبرامج إيماناً منها بأهمية صحة المواطنين ورفاهيتهم.

وأوضح أن هناك عدة إجراءات لمكافحة الأمراض الجينية والوراثية أهمها: الاستشارة الوراثية، فحص ما قبل الزواج، تعزيز البحث العلمي في هذا المجال، تحسين نوعية حياة المرضى، تعزيز الوعي المجتمعي. وشدد على أهمية أن يتقدم الراغبون في الزواج ممن يواجهون خطر إنجاب طفل مصاب بمرض وراثي أو جيني، بفحص ما قبل الزواج من أجل تحديد ما إذا كانوا حاملين لأي جينات معيبة، هذا إلى جانب تعزيز البحث العلمي في هذا المجال من أجل تطوير علاجات جديدة للأمراض الجينية والوقاية منها.

وأشار إلى أن دولة الإمارات اهتمت بالأبحاث العلمية في مجال الأمراض الوراثية والجينية مما ساهم في تقدم المعرفة العلمية على مستوى العالم، وبفضل جهودها الحثيثة في الكشف المبكر عن هذه الأمراض وعلاجها، انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض الوراثية في الدولة بشكل ملحوظ.

نجاح بحثي

من ناحية أخرى نجح باحثون في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات وتحديداً في عام 2018 وباستخدام تقنية حديثة في التعديل الجيني تسمى كريسبر- كاس9/CRISPR–Cas9 لحذف جين من سلسلة الخلايا البشرية المستزرعة. وقد استخدم الفريق البحثي سلاسل خلوية للكشف عن آليات بعض الأمراض الوراثية الموجودة في الإمارات الأمر الذي ينبئ بإمكانية تطوير علاجات جديدة. كما استخدم الفريق الخلايا المستزرعة مخبرياً لأهداف بحثية كإضافة جين فيه خلل ما.

كما تسمح تقنية التعديل الجيني CRISPR-Cas9 التي تم تطويرها مؤخراً بإجراء تعديلات على الجينوم بما في ذلك تصحيح الجينات المعيبة أو إدخال تغييرات جينية، وتمكن الباحثون من دراسة الجين المتحور وتغييره بحثاً عن طريقة لإخماده. يُشار إلى أن الجينوم البشري المتوسط يحتوي على حوالي 25000 من جينات ترميز البروتين. تجدر الإشارة إلى أهمية هذا البحث في توضيحه أن هناك أمراضاً وراثية تنتقل أغلبيتها عبر انتقال الصفات الوراثية المتنحية وهي منتشرة بين أفراد العائلة التي فيها زواج الأقارب. ومن المرجح أن فهم الأساس الخلوي لهذه الأمراض قد يفتح أبواباً لاكتشاف وتطوير علاجات جديدة.

من جانب آخر أشاد الدكتور سيف النيادي، أستاذ مساعد في جامعة العين بحرص الإمارات على تقديم خدمات التشخيص والعلاج لمرضى الاضطرابات الجينية، فضلاً عن تعزيز الأبحاث ذات العلاقة بالأمراض الجينية، وإعداد الجيل القادم من العلماء في الدولة، لإضافة نوعية جديدة لمسيرة الدولة نحو تعزيز مكانتها كمركز بحثي رائد عالمياً في قطاع الرعاية الصحية. وأضاف: لا بد من حرص المواطنين على المشاركة الفاعلة في البرامج ذات العلاقة والتي تطلقها الجهات المعنية في الدولة لمساعدة الجهات الصحية في الدولة على رسم الخريطة الجينية المرجعية للمواطنين والتعرف على الأمراض الوراثية والطفرات الجينية لدى المواطنين، كما حدث مع إطلاق برنامج الجينوم الإماراتي، ولوضع خريطة جينية للأفراد ودمجها مع البيانات الصحية.

كما قالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي: ثمة ضرورة لتأهيل الكوادر من العلماء والباحثين، الأمر الذي يعزز أهمية وتأثير النظام الصحي الأكاديمي في النهوض بمستوى القطاع الطبي في الدولة. إلى جانب تحقيق إنجازات واعدة في مجال العلوم والأبحاث والابتكارات التقنية الجينة، لنصل باقتدار إلى نتائج مهمة في اتجاه تحسين جودة وحياة المرضى. وأضافت: كما يجب دعم الدراسات الكبيرة التي من شأنها أن تدعم مستقبل القطاع الصحي في الدولة، فهذا يعد واجباً وطنياً وجزءاً بسيطاً من دور المواطن تجاه الوطن لدعمه في الدراسات والأبحاث، ولمساعدة الجهات الصحية على تعزيز سبل الرعاية للأمراض النادرة.



تشريعات رائدة

أكدت الدكتورة مريم مطر أن الدولة تعمل في إطار دولي من خلال الالتزام بالقوانين والاعتمادات الدولية مشيرة إلى أن الأدوية الجينية التي يتم اعتمادها في الدولة أثبتت مأمونيتها بالنسبة للمتلقي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر نوع معين من الأكزيما والدواء المعروف لعلاج الأنيميا وأدوية للتعديل الجيني لنوع من أنواع الضمور العضلي، وفي ما يخص الخلايا الجذعية، أشارت إلى مركز أبوظبي للخلايا الجذعية التي استخدمها لتحسين علاج المصابين بـ«كورونا»، كما أنها تُعد أول دولة تؤسس مركزاً للاحتفاظ بالخلايا الجذعية من المشيمة إلى الحبل السري.

وأشادت الدكتورة مريم بجهود القيادة الرشيدة للدولة في إقرار تشريعات وإصدار قرارات تسهم بدورها في تحسين صحة الإنسان، موضحة أن التقرير الإنمائي للأمم المتحدة يبين أن متوسط العمر في الدولة زاد بحلول عام 2018 ليصل إلى 78 سنة، وهذا يعطي مؤشراً إلى وجود شبكة من الحماية الصحية تضمن إطالة العمر الصحي وأدوات تفعيلها وتسريعها.



إضاءة

يساعد اكتشاف المتغيرات الوراثية التي تؤثِّر على استجابة المرضى للأدوية على الارتقاء بعمليات تصنيع الأدوية، وهو ما يؤدِّي بدوره إلى التوصل إلى علاجات أكثر فعالية وأماناً.