يعقد برعاية خالد بن محمد 18-16 الجاري.. «مؤتمر المرافق» يناقش تحديات التحول نحو الطاقة المستدامة

أعلن المؤتمر العالمي للمرافق عن أجندة فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري.

وتركز أجندة فعاليات المؤتمر على التوجهات والجهود العالمية لمعالجة تحديات التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، وذلك في ضوء التقدم الملحوظ الذي حققته الإمارات في تحديث شبكة الكهرباء لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وانسجاماً مع توجيهات والتزام القيادة الرشيدة بتحقيق مستهدفات الاستدامة، تواصل الدولة جهودها لمعالجة عدد من القضايا الملحة، التي تشمل إدارة جانب الطلب لتقليل استهلاك الكهرباء وتحقيق الأمن المائي في المناخ الجاف.

ويبحث المؤتمر عدة مواضيع رئيسية للاستفادة من الدور المحوري لقطاع المرافق في تحويل الطاقة على مستوى العالم بهدف دفع عجلة التقدم في المجالات الحيوية واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني. ويعقد المؤتمر تحت شعار ((نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق))، وذلك بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وسيشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من المتحدثين العالميين في مجال الطاقة والمياه ومرافق تبريد المناطق، حيث تغطي الحوارات مجموعة من المواضيع المهمة، بدءاً من دور قطاع المرافق في تحويل الطاقة على مستوى العالم ووصولاً إلى الحوارات العملية حول أهمية تحديث شبكة الطاقة وإدارة جانب الطلب وندرة المياه والتحول نحو اعتماد الطاقة الكهربائية.

ويستضيف الحدث خلال 24 جلسة، جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ((طاقة))، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ولوك ريمون، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا، وفابريزيو فابري، الرئيس التنفيذي لشركة أنسالدو إنيرجيا الإيطالية، وأليستير فيليبس ديفيز، الرئيس التنفيذي لشركة إس إس إي، والمهندس خالد القريشي، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لشراكات المياه، وإيزومي كاي، الرئيس التنفيذي لشركة جيرا آسيا الخاصة المحدودة رئيس قسم أعمال المنصة في جيرا، وبن باكويل، المدير العام للمجلس العالمي لطاقة الرياح.

4 مسارات

ويشمل المؤتمر أربعة مسارات تتضمن جلسات متنوعة تجمع وجهات النظر والسياسات والاستراتيجيات من جميع أنحاء العالم، كما يستضيف أبرز العقول لمناقشة مستجدات المشاريع والبحث والتطوير والابتكار. وستجمع جلسات المؤتمر الاستراتيجي وجهات النظر السياسية والتنظيمية والاستراتيجية من مختلف أنحاء العالم لتحديد أبرز التحديات، وعرض الحلول الرائدة.