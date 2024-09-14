حاكم عجمان يحضر أفراح النعيمي

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، حفل عقد قران الشيخ عمر بن عبد العزيز بن علي النعيمي على كريمة الشيخ الحسن بن علي بن راشد النعيمي.

وأعرب سموهم عن خالص التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم بمنزل الشيخ محمد بن علي النعيمي في منطقة الرميلة بعجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ محمد بن علي النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وعدد من الشيوخ والمدعوين.