عن المرور والكسور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬بعد‭ ‬قوانين‭ ‬تلزم‭ ‬السائقين‭ ‬والجالسين‭ ‬في‭ ‬المقاعد‭ ‬الأمامية‭ ‬في‭ ‬السيارات‭ ‬بربط‭ ‬أحزمة‭ ‬الأمان،‭ ‬لأن‭ ‬الموضوع‭ ‬‮«‬قيد‭ ‬الدراسة‮»‬،‭ ‬ونحن‭ ‬ما‭ ‬درسنا‭ ‬شيئا‭ ‬إلا‭ ‬ضيعناه‭ ‬وضعنا‭ ‬معه،‭ ‬ثم‭ ‬لماذا‭ ‬الدراسة‭ ‬والمسألة‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭ ‬تتعلق‭ ‬بسلامة‭ ‬البشر؟‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتطلبه‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬إعطاء‭ ‬الناس‭ ‬مهلة‭ ‬شهرين‭ ‬لتزويد‭ ‬السيارات‭ ‬القديمة‭ ‬بأحزمة‭ ‬وبعدها‭ ‬يبدأ‭ ‬تغريم‭ ‬المخالفين‭ ‬لقانون‭ ‬ربط‭ ‬الحزام،‭ ‬وطبعا‭ ‬كل‭ ‬حركة‭ ‬معها‭ ‬بركة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬إعطاء‭ ‬شخص‭ ‬متنفذ‭ ‬رخصة‭ ‬استيراد‭ ‬أحزمة‭ ‬بالملاليم‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬ليجمع‭ ‬الملايين‭ ‬بالعملات‭ ‬المحترمة،‭ ‬وأعود‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بارك‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬من‭ ‬نفع‭ ‬واستنفع‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مقولة‭ ‬صرنا‭ ‬للأسف‭ ‬نستخدمها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تقديم‭ ‬وقبول‭ ‬الرشا‭ ‬المكشوفة‭ ‬والمستترة‭ (‬العمولات‭)‬،‭ ‬بل‭ ‬صرنا‭ ‬نسمي‭ ‬الرشوة‭ ‬‮«‬إكرامية‮»‬‭ ‬وهكذا‭ ‬ابتذلنا‭ ‬كلمة‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬ودلالات‭ ‬عالية‭ ‬لأنها‭ ‬تعني‭ ‬الكرم‭ ‬والتكريم‭ ‬والإكرام،‭ ‬وشتان‭ ‬ما‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الحرام،‭ ‬وفي‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تلزم‭ ‬السائقين‭ ‬بربط‭ ‬الأحزمة،‭ ‬يقوم‭ ‬بعض‭ ‬الشبان‭ ‬بدهن‭ ‬قمصانهم‭ ‬بخطوط‭ ‬مائلة‭ ‬من‭ ‬الكتف‭ ‬الأيسر‭ ‬حتى‭ ‬الفخذ‭ ‬الأيمن‭ ‬مما‭ ‬يوحي‭ ‬للناظرين‭ ‬بأنهم‭ ‬يرتدون‭ ‬الأحزمة‭!! ‬أي‭ ‬سذاجة‭ ‬وأي‭ ‬غفلة‭ ‬أن‭ ‬يتحايل‭ ‬إنسان‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بمصلحته‭ ‬وعافيته‭!!‬؟‭ ‬

في‭ ‬السويد‭ ‬أوقف‭ ‬شرطي‭ ‬رجلا‭ ‬وحرر‭ ‬له‭ ‬غرامة‭ ‬لأنه‭ ‬رآه‭ ‬يستخدم‭ ‬هاتفه‭ ‬الجوال‭ ‬أثناء‭ ‬قيادة‭ ‬السيارة،‭ ‬ولكن‭ ‬الرجل‭ ‬أخرج‭ ‬الجوال‭ ‬من‭ ‬درج‭ ‬السيارة،‭ ‬وأثبت‭ ‬للشرطي‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬مكالمة‭ ‬أجراها‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الهاتف‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ ‬الفائتة،‭ ‬فسأله‭ ‬الشرطي‭: ‬ولكنني‭ ‬رأيتك‭ ‬واضعا‭ ‬يدك‭ ‬اليمني‭ ‬على‭ ‬أذنك‭ ‬لمسافة‭ ‬طويلة،‭ ‬فقال‭ ‬الرجل‭ ‬إنه‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬دائما،‭ ‬أي‭ ‬إنها‭ ‬حركة‭ ‬عصبية‭ ‬لاإرادية‭ ‬اعتاد‭ ‬عليها،‭ ‬عندئذ‭ ‬أصر‭ ‬الشرطي‭ ‬على‭ ‬تغريمه‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أن‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬تحريم‭ ‬استخدام‭ ‬الجوال‭ ‬أثناء‭ ‬قيادة‭ ‬السيارة‭ ‬هو‭ ‬إرغام‭ ‬السائق‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬يديه‭ ‬الاثنتين‭ ‬في‭ ‬القيادة‭!! ‬ومثلت‭ ‬كاثرين‭ ‬نيكون‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬أمريكية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضبطتها‭ ‬الشرطة‭ ‬وهي‭ ‬ترضع‭ ‬طفلها‭ ‬أثناء‭ ‬قيادة‭ ‬السيارة،‭ ‬ودافعت‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬بأن‭ ‬الطفل‭ ‬صرخ‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬الجوع،‭ ‬فلم‭ ‬تجد‭ ‬مناصا‭ ‬من‭ ‬إرضاعه‭ ‬وهي‭ ‬ممسكة‭ ‬بعجلة‭ ‬القيادة‭ ‬بيد‭ ‬واحدة‭!! ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬مخالفة‭ ‬جسيمة‭ ‬لأن‭ ‬المرأة‭ ‬عرضت‭ ‬حياتها‭ ‬وحياة‭ ‬طفلها‭ ‬للخطر،‭ ‬والقانون‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬المرأة‭ ‬للسجن،‭ ‬ولكن‭ ‬القاضي‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قسوة‭ ‬على‭ ‬الطفل،‭ ‬لأنه‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬أو‭ ‬يبقى‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الأقارب،‭ ‬فحكم‭ ‬عليها‭ ‬بالحبس‭ ‬المنزلي‭ ‬لثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬لا‭ ‬تغادر‭ ‬خلالها‭ ‬البيت،‭ ‬وترضع‭ ‬طفلها‭ ‬‮«‬على‭ ‬مزاجها‮»‬‭! ‬وفي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬فشل‭ ‬نظام‭ ‬هواتف‭ ‬السيارات‭ ‬القديم‭ ‬المعروف‭ ‬بـ«ماتس‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬هواتف‭ ‬تماثلية،‭ ‬لأن‭ ‬جميع‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬كانوا‭ ‬يعتبرون‭ ‬استخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬فور‭ ‬ركوبهم‭ ‬سياراتهم‭ ‬فرض‭ ‬عين،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كانت‭ ‬الشبكات‭ ‬تتعرض‭ ‬للضغوط‭ ‬والاختناقات‭ ‬وتعجز‭ ‬عن‭ ‬تمرير‭ ‬المكالمات‭!! ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬بعض‭ ‬حكوماتنا‭ ‬تعرف‭ ‬مصالحها‭ ‬لجعلت‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الجوال‭ ‬أثناء‭ ‬قيادة‭ ‬السيارة‭ ‬مخالفة،‭ ‬غرامتها‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬ولامتلأت‭ ‬خزائنها‭ ‬بالملايين‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد،‭ ‬بحيث‭ ‬تختفي‭ ‬عجوزات‭ ‬الميزانيات‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭!‬